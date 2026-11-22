योजना के तहत जिले में सामान्य वर्ग के 2763 युवाओं को करीब 1 करोड़ 13 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। एससी वर्ग के 739 युवाओं को करीब 30 लाख रुपए मिले हैं। एसटी वर्ग के 1030 युवाओं का भुगतान अभी तक लंबित है। युवाओं का कहना है कि भत्ता समय पर नहीं मिलने से लाइब्रेरी की फीस, किताबें खरीदने और परीक्षा केंद्रों तक आने-जाने का खर्च उठाना मुश्किल हो रहा है।

