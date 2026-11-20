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Alwar Panchayat Chunav 2026 Live Updates: अलवर जिले में जिला परिषद के कुल 39 वार्ड व 11 पंचायत समितियों में चार चरणों में पंचायत चुनाव के मत डाले गए। पहले चरण में 22 अक्टूबर 2026 व दूसरे में 28 अक्टूबर 2026 को चुनाव हुआ और कुल 65.74 प्रतिशत वेाटिंग हुई। जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्य पद के लिए मतगणना जारी है। लगातार चुनाव परिणाम सामने आ रहे हैं।
|वार्ड
|कौन जीता (पार्टी) – मत
|कौन हारा (पार्टी) – मत
|10
|बाबा अनंत नाथ (भाजपा) – 10,294
|भोला राम (कांग्रेस) – 5,617
|11
|रामशरण (निर्दलीय) – 7,546
|रामेशवर (कांग्रेस) – 3,893
|12
|ललिता बाई मीणा (कांग्रेस) – 9,697
|सुमन मीणा (भाजपा) – 6,504
|13
|विमला वर्मा (कांग्रेस) – 8,852
|हरीश कुमार गुर्जर (भाजपा) – 8,568
|14
|रमेश चंद रेगर (कांग्रेस) – 8,922
|लालचंद (भाजपा) – 5,149
|15
|केदार लाल सैनी (कांग्रेस) – 8,228
|कौशल कुमार शर्मा (भाजपा) – 8,108
|16
|अनीता मीना (कांग्रेस) – 14,624
|सीमा मीना (भाजपा) – 6,214
|17
|बबीता खण्डेलवाल (कांग्रेस) – 7,709
|संतोष (भाजपा) – 7,437
अलवर जिला परिषद और जिले की 11 पंचायत समितियों के 221 पदों के लिए मतगणना जारी है। अलवर जिला परिषद के 39 वार्डों में 133 प्रत्याशी और 11 पंचायत समितियों के 182 वार्डों में 755 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। जिले में रामगढ़, कठूमर, खेरली-सौंखर, गोविंदगढ़, मुबारिकपुर, रैणी, उमरैण, मालाखेड़ा, लक्ष्मणगढ़, राजगढ़ और थानागाजी पंचायत समितियां शामिल हैं।
पंचायत समिति मुबारिकपुर
पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़
पंचायत समिति थानागाजी
पंचायत समिति कठूमर
पंचायत समिति गोविंदगढ़
पंचायत समिति राजगढ़
पंचायत समिति रैणी
पंचायत समिति रामगढ़
पंचायत समिति खेरली-सौंखर
वार्ड 2 से कांग्रेस के दीनू खान जीते।
कांग्रेस ने मुबारिकपुर पंचायत समिति में कुल तीन सीटें जीती।
बाकी जिलों के पंचायतों के परिणाम जानने के लिए पढ़े जैसे जयपुर पंचायत चुनाव परिणाम,अजमेर पंचायत चुनाव परिणाम, कोटा पंचायत चुनाव परिणाम, अलवर पंचायत चुनाव परिणाम, भरतपुर पंचायत चुनाव परिणाम, बाड़मेर पंचायत चुनाव परिणाम, बांसवाड़ा पंचायत चुनाव परिणाम, बीकानेर पंचायत चुनाव परिणाम, भीलवाड़ा पंचायत चुनाव परिणाम, सीकर पंचायत चुनाव परिणाम और अगर आप पूरे राजस्थान पंचायत चुनाव के परिणामों को जानना चाहते है तो Rajasthan Panchayat Chunav 2026 Live Update पर देख सकते है।
|वार्ड
|आरक्षण
|भाजपा प्रत्याशी
|कांग्रेस प्रत्याशी
|बसपा प्रत्याशी
|आरएलपी प्रत्याशी
|आप प्रत्याशी
|निर्दलीय उम्मीदवार
|विजेता
|1
|SC महिला
|गुड्डी
|सावत्री
|अनीता
|—
|—
|पूजा
|—
|2
|OBC
|पुष्पेन्द्र सिंह पटेल
|मंजू गुर्जर
|साहिल खान
|—
|—
|इलियास खान, निजामुद्दीन, ओम प्रकाश गुर्जर
|—
|3
|SC
|पुरुषोत्तम लाल वर्मा
|धारा सिंह
|—
|रघुवीर सिंह जाटव
|—
|—
|—
|4
|अनारक्षित महिला
|रामा सैनी
|फरमीना
|—
|—
|—
|असमीना बानो, मीना
|—
|5
|अनारक्षित महिला
|कमलेश
|कुलसुम
|—
|—
|—
|—
|—
|6
|अनारक्षित महिला
|हरेता देवी
|सीमा गुर्जर
|रमा देवी
|—
|—
|हंसी मीणा, फर्मिना खान
|—
|7
|अनारक्षित
|सहदेव सिंह
|सुनीता देवी
|यशवंत कुमार मीना
|—
|—
|—
|—
|8
|SC महिला
|वीरवती
|बसंती देवी
|सीमा
|—
|—
|अल्का बाई वर्मा
|—
|9
|SC
|मूलचंद डीगवाल
|श्यामलाल
|सुरेश
|—
|—
|नानक चंद
|—
|10
|अनारक्षित
|बाबा अनंत नाथ
|भोला राम
|—
|—
|—
|—
|—
|11
|ST
|रेशम
|रामेश्वर
|पूजा कुमारी
|—
|—
|रामशरण, शिवपाल मीणा
|—
|12
|ST महिला
|सुमन मीणा
|ललिता बाई मीणा
|—
|—
|—
|—
|—
|13
|अनारक्षित
|हरीश कुमार गुर्जर
|विमला वर्मा
|—
|—
|—
|कृष्ण सुदामा शर्मा
|—
|14
|SC
|लालचंद
|रमेश चंद रेगर
|—
|—
|रामप्रसाद
|संदीप कुमार देवतवाल
|—
|15
|अनारक्षित
|कौशल कुमार शर्मा
|केदार लाल सैनी
|—
|—
|—
|राकेश कुमार मीणा
|—
|16
|ST महिला
|सीमा मीना
|अनीता मीना
|—
|—
|—
|—
|—
|17
|अनारक्षित महिला
|संतोष
|बबीता खंडेलवाल
|—
|—
|—
|रेखा कसाना
|—
|18
|अनारक्षित महिला
|आशा देवी
|नीतू शर्मा
|—
|—
|—
|—
|—
|19
|ST
|देवकरण मीना
|शिवसहाय मीना
|—
|—
|—
|मौसम देवी
|—
|20
|ST महिला
|मीरा देवी
|सुमन गब्बर
|—
|—
|—
|—
|—
|21
|ST
|संतोष मीना
|एकता मीना
|—
|—
|—
|—
|—
|22
|OBC
|हेमंत कुमार यादव
|सद्दाम
|—
|—
|रुजदार खान
|—
|—
|23
|OBC महिला
|शकुंतला
|अर्पिता चौधरी
|—
|—
|—
|—
|—
|24
|OBC
|फतेह मोहम्मद
|जमील खान
|रामावतार
|—
|—
|आशिक मोहम्मद, अफजल खान, फतेह सिंह, जुबेर खान
|—
|25
|अनारक्षित
|सौदान सिंह राजपूत
|मगन चंद
|—
|—
|—
|अशोक कुमार मीना, ममता
|—
|26
|अनारक्षित
|सतवीर सिंह
|शिब्बो
|—
|मोहन सिंह
|देवेंद्र सिंह
|रामबाबू शर्मा
|—
|27
|अनारक्षित महिला
|सीमा
|जीतन कुमारी
|—
|—
|—
|मंजू देवी, राजवती चौधरी
|—
|28
|SC महिला
|सीमा
|विमलेश
|—
|—
|—
|मन्नो देवी, पूजा जाटव
|—
|29
|अनारक्षित महिला
|सरोज
|मनीषा देवी
|चंद्रवती
|—
|—
|सुनीता, छोटी
|—
|30
|SC
|कृष्णा
|लक्ष्मीकांत
|जिनेंद्र कुमार
|—
|—
|—
|—
|31
|अनारक्षित
|मधु मीना
|बबीता मीना
|—
|—
|—
|बाबूलाल मीना
|—
|32
|अनारक्षित
|जयपाल
|अर्जुन सिंह
|—
|—
|—
|—
|—
|33
|अनारक्षित महिला
|मेवा
|साइस्ता
|रिजवाना
|—
|—
|आसीला, अजीनत
|—
|34
|SC महिला
|सरिता राज
|माया
|अंजली
|—
|—
|—
|—
|35
|अनारक्षित
|गगनदीप
|ताहिर खिल्लू खान
|बनवारी लाल
|मुकेश कुमार सैनी
|—
|—
|—
|36
|OBC महिला
|हुनीषा
|जिलसाना
|—
|—
|—
|—
|—
|37
|अनारक्षित महिला
|लक्ष्मी
|मीरा देवी
|—
|—
|—
|—
|—
|38
|अनारक्षित महिला
|कृपा देवी
|ज्योति वर्मा
|—
|—
|—
|अरसीना
|—
|39
|अनारक्षित
|प्रदीप
|नसरू खान
|—
|अरशद खान
|—
|—
|—
|क्रम संख्या
|पंचायत समिति का नाम
|1
|गोविंदगढ़
|2
|कठूमर
|3
|खेरली-सौंखर
|4
|लक्ष्मणगढ़
|5
|मालाखेड़ा
|6
|मुबारिकपुर
|7
|राजगढ़
|8
|रामगढ़
|9
|रैणी
|10
|थानागाजी
|11
|उमरैण
|वार्ड संख्या
|आरक्षण वर्ग
|उम्मीदवार और राजनीतिक दल
|वार्ड 1
|अनुसूचित जाति
|मनीष कुमार देवतवाल (निर्दलीय), मनोहर लाल बैरवा (निर्दलीय), मुकेश कुमार कोली (निर्दलीय), मुकेश कुमार बैरवा (भाजपा), मुरारी (कांग्रेस), सतीष कुमार देवतवाल (निर्दलीय)
|वार्ड 2
|सामान्य (महिला)
|कमलेश देवी (निर्दलीय), कृपा गुर्जर (भाजपा), भोती (कांग्रेस)
|वार्ड 3
|अनुसूचित जाति
|भोमाराम (भाजपा), मातादीन (निर्दलीय), योगेन्द्र कुमार (निर्दलीय), संतोष कुमार महावर (कांग्रेस)
|वार्ड 4
|सामान्य
|ताराचन्द (निर्दलीय), निरंजन लाल (कांग्रेस), बाबूलाल (निर्दलीय), राम गोपाल मीना (भाजपा), सुनीता देवी मीना (निर्दलीय)
|वार्ड 5
|सामान्य
|निहाल सिंह गुर्जर (निर्दलीय), रमाकान्त शर्मा (भाजपा), लक्ष्मी देवी (निर्दलीय), सुन्दरलाल शर्मा (कांग्रेस)
|वार्ड 6
|सामान्य
|दिनेश चन्द (कांग्रेस), मुकेश कुमार गुर्जर (भाजपा), विकाश कुमार कोशिक (निर्दलीय)
|वार्ड 7
|अनुसूचित जाति (महिला)
|अंजू देवी (भाजपा), ममता देवी (कांग्रेस), रेखा देवी (निर्दलीय), विमला देवी (निर्दलीय)
|वार्ड 8
|अनुसूचित जाति (महिला)
|दुर्गा (कांग्रेस), ललता देवी (भाजपा)
|वार्ड 9
|अनुसूचित जनजाति (महिला)
|गणगौरी (कांग्रेस), भौती देवी (निर्दलीय), भौती देवी मीना (भाजपा)
|वार्ड 10
|सामान्य (महिला)
|गुलबाई उर्फ गुल्ली (भाजपा), धौली देवी (निर्दलीय), पार्वती मीना (निर्दलीय), ममता देवी सैनी (निर्दलीय), मीरा देवी (कांग्रेस), सुशीला (निर्दलीय)
|वार्ड 11
|सामान्य (महिला)
|जमीला देवी (भाजपा), पूजा (निर्दलीय), सविता कुमारी (कांग्रेस), सुमन (निर्दलीय)
|वार्ड 12
|सामान्य
|अजय शर्मा (निर्दलीय), कुलदीप शर्मा (निर्दलीय), दिलीप सिंह राजपूत (कांग्रेस), दीपक शर्मा (भाजपा), रामनाथ मीना (निर्दलीय), विनोद कुमार सैन (निर्दलीय)
|वार्ड 13
|अनुसूचित जनजाति (महिला)
|अनीता देवी (निर्दलीय), कमली देवी (कांग्रेस), निर्मला देवी मीना (भाजपा), रिंकी मीना (निर्दलीय)
|वार्ड 14
|सामान्य (महिला)
|कबुल (भाजपा), गुड्डी देवी (निर्दलीय), ममता (कांग्रेस), सोमोती (निर्दलीय)
|वार्ड 15
|सामान्य (महिला)
|उगन्ती देवी (भाजपा), बीना मीना (निर्दलीय), रचना देवी (कांग्रेस)
|वार्ड 16
|सामान्य
|अवधेश सिंह राजपूत (निर्दलीय), प्रदीप कुमार मीना (भाजपा), महेश चन्द मीना (निर्दलीय), शीतल कुमार शर्मा (निर्दलीय), सोम नाथ सिंह (कांग्रेस)
|वार्ड 17
|अनुसूचित जनजाति
|धनपती मीना (कांग्रेस), सुरेश चन्द मीना (भाजपा), हेमराज मीना (निर्दलीय)
|वार्ड 18
|सामान्य (महिला)
|अनुराधा मीना (भाजपा), केशन्ती मीना (निर्दलीय), पार्वती बाई कोली (AAP), ममता शर्मा (कांग्रेस)
|वार्ड 19
|अनुसूचित जनजाति
|जितेन्द्र सिंह मीना (कांग्रेस), मंजू बाई मीना (निर्दलीय), रामकेश मीना (भाजपा), विनोद कुमार मीना (निर्दलीय)
|वार्ड 20
|अन्य पिछड़ा वर्ग
|घनश्याम योगी (निर्दलीय), मनीष कुमार गुर्जर (भाजपा), हरिओम यादव (कांग्रेस)
|वार्ड 21
|अनुसूचित जनजाति
|छोटे लाल (निर्दलीय), दिलीप दुलैत (निर्दलीय), मदन लाल (निर्दलीय), रामोती देवी (निर्दलीय), विश्राम मीना (कांग्रेस), सुरेश चन्द (भाजपा)
|वार्ड 22
|अनुसूचित जाति
|मुकेश कुमार बैरवा (निर्दलीय), रमेश चन्द बलाई (कांग्रेस), हेतराम (भाजपा)
|वार्ड 23
|सामान्य (महिला)
|कमलेश देवी (निर्दलीय), पिंकी शर्मा (कांग्रेस), पुष्पा गुर्जर (निर्दलीय), बिरमा देवी (भाजपा)
रैणी पंचायत समिति में कुल 27 वार्ड हैं। नीचे वार्डवार आरक्षण वर्ग और भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी व निर्दलीय उम्मीदवारों की पूरी सूची दी गई है।
|वार्ड संख्या
|आरक्षण वर्ग
|शामिल प्रमुख ग्राम पंचायतें
|उम्मीदवार और राजनीतिक दल
|वार्ड 1
|अनुसूचित जाति (महिला)
|—
|उर्मिला (कांग्रेस), गुलाब देवी (निर्दलीय), ममता धवन (निर्दलीय), राजन्ती (भाजपा), शीला (निर्दलीय), शीला देवी (निर्दलीय), सपना (निर्दलीय), सविता देवी (निर्दलीय), सीमा देवी (निर्दलीय), सुशीला देवी (निर्दलीय)
|वार्ड 2
|सामान्य (महिला)
|—
|रिंकी देवी (कांग्रेस) विजेता
|वार्ड 3
|सामान्य
|—
|गजानंद शर्मा (कांग्रेस), गिर्राज बैरवा (निर्दलीय), दिनेश चन्द शर्मा (निर्दलीय), निर्मला बैरवा (निर्दलीय), पूरण सिंह (भाजपा), शिवराम यादव (निर्दलीय)
|वार्ड 4
|अनुसूचित जाति (महिला)
|—
|तारा देवी (निर्दलीय), बिरमा देवी (कांग्रेस), सुनीता देवी (भाजपा)
|वार्ड 5
|सामान्य (महिला)
|—
|मंजू देवी (भाजपा), ममता (कांग्रेस), मोहिनी (निर्दलीय), रामदुलारी (निर्दलीय)
|वार्ड 6
|सामान्य
|—
|डालचन्द सैनी (भाजपा), बिरजू राम (निर्दलीय), रवि कुमार (कांग्रेस), लालाराम (निर्दलीय), सतीश यादव (निर्दलीय), हजारी लाल (निर्दलीय)
|वार्ड 7
|सामान्य
|—
|किशन चंद प्रजापत (भाजपा), बाबूलाल मीना (निर्दलीय), भुट्टो (कांग्रेस), रमेश चन्द यादव (निर्दलीय)
|वार्ड 8
|अनुसूचित जनजाति
|—
|ओमप्रकाश मीना (कांग्रेस), पप्पी राम मीना (भाजपा), लेखराज मीना (निर्दलीय)
|वार्ड 9
|सामान्य (महिला)
|—
|इन्द्रा देवी (भाजपा), गायत्री देवी (कांग्रेस), गीता रानी मीना (निर्दलीय)
|वार्ड 10
|सामान्य (महिला)
|—
|मीरा देवी मीना (कांग्रेस), मौसमी (निर्दलीय), सुमन देवी (भाजपा)
|वार्ड 11
|सामान्य (महिला)
|—
|ममता देवी (भाजपा), विनोद देवी (कांग्रेस), शारदा कुमारी (AAP)
|वार्ड 12
|अनुसूचित जाति
|—
|कालूराम (निर्दलीय), रामचरण बैरवा (कांग्रेस), विशाल निदानिया (भाजपा), सरोज (निर्दलीय)
|वार्ड 13
|अन्य पिछड़ा वर्ग
|—
|अनीता बाई सैनी (भाजपा), अशोक कुमार (निर्दलीय), दिनेश (कांग्रेस), रमन लाल (निर्दलीय), संतोष (निर्दलीय)
|वार्ड 14
|अनुसूचित जनजाति (महिला)
|—
|गीता देवी (कांग्रेस), सुमन मीना (निर्दलीय)
|वार्ड 15
|अनुसूचित जनजाति (महिला)
|—
|नारंगी देवी मीना (कांग्रेस), बरफी बाई (निर्दलीय), रामेश्वरी देवी (निर्दलीय), सुनीता देवी (भाजपा)
|वार्ड 16
|अनुसूचित जनजाति
|—
|जितेन्द्र कुमार (भाजपा), मकोला देवी (निर्दलीय), रामावतार (कांग्रेस)
|वार्ड 17
|सामान्य (महिला)
|—
|संतरा देवी (कांग्रेस), सन्तो (भाजपा), सविता कुमारी (निर्दलीय), सीमा (निर्दलीय)
|वार्ड 18
|सामान्य
|—
|अलका (निर्दलीय), बाबूलाल (भाजपा), महेश (निर्दलीय), योगेन्द्र जागा (कांग्रेस), लक्ष्मी दत्त शर्मा (निर्दलीय)
|वार्ड 19
|अनुसूचित जनजाति (महिला)
|—
|इंद्रा देवी (कांग्रेस), ममता मीना (भाजपा)
|वार्ड 20
|अनुसूचित जनजाति
|—
|विश्राम मीना (भाजपा), श्रीमन राम मीना (कांग्रेस)
|वार्ड 21
|सामान्य (महिला)
|—
|गिन्नो देवी (कांग्रेस), सविता बाई गुर्जर (भाजपा)
|वार्ड 22
|सामान्य (महिला)
|—
|अंगूरी देवी (कांग्रेस), नरेशी देवी (निर्दलीय), प्रकाश देवी (भाजपा), ममता बाई सैनी (निर्दलीय)
|वार्ड 23
|अनुसूचित जाति
|—
|आनन्दी लाल बैरवा (कांग्रेस), कमलेश कुमार कोली (निर्दलीय), पूरणमल (निर्दलीय), रघुनाथ (निर्दलीय), रमेश चन्द (निर्दलीय), राधेश्याम (भाजपा), रोहित कुमार बैरवा (निर्दलीय), सतीश कुमार खटिक (निर्दलीय)
|वार्ड 24
|सामान्य
|—
|किशनलाल जांगिड (निर्दलीय), ब्रजमोहन (निर्दलीय), महेन्द्र सिंह गुर्जर (निर्दलीय), रामअवतार (भाजपा), रामकेश मीना (निर्दलीय), रामावतार (AAP), रामोतार (निर्दलीय), रुस्तम खां (कांग्रेस), वेद प्रकाश गोयल (निर्दलीय)
|वार्ड 25
|अनुसूचित जनजाति
|—
|पूरनमल मीना (कांग्रेस), मलखान (निर्दलीय), रामकिशोर (भाजपा), विजय कुमार मीना (निर्दलीय)
|वार्ड 26
|सामान्य
|—
|गोविन्द सिंह जाट (निर्दलीय), नरेन्द्र कुमार (निर्दलीय), रघुवीर (निर्दलीय), रघुवीर दयाल सैनी (भाजपा), राकेश (निर्दलीय), राहुल प्रजापत (निर्दलीय)
|वार्ड 27
|अनुसूचित जाति
|—
|जगदीश प्रसाद बैरवा (कांग्रेस), रामू हरिजन (AAP)
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