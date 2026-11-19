पुलिस ने मतगणना में शामिल होने वाले प्रत्याशियों और चुनाव ड्यूटी में लगे सरकारी कर्मचारियों के वाहनों के लिए अलग-अलग पार्किंग की व्यवस्था की है। चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के वाहनों की पार्किंग दशहरा मैदान और कर्बला मैदान में होगी। प्रत्याशियों को मतगणना स्थल में गेट नंबर 04 से प्रवेश दिया जाएगा। वहीं मतगणना कार्य में लगे सरकारी कर्मचारियों के वाहनों की पार्किंग कॉलेज के खेल मैदान में रहेगी। इनके लिए गेट नंबर 03 से प्रवेश की व्यवस्था की गई है।