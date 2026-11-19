अलवर शहर में बदला ट्रैफिक रूट (photo -AI)
अलवर जिले में पंचायती राज आमचुनाव-2026 की मतगणना 20 नवंबर को बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय में होगी। मतगणना के दौरान अलवर शहर में यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने ट्रैफिक प्लान जारी किया है। कई प्रमुख रास्तों पर वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी और बसों के रूट बदले जाएंगे।
पंचायत चुनाव की मतगणना को देखते हुए अलवर पुलिस ने शहर के कई प्रमुख रास्तों पर यातायात में बदलाव किया है। जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी के अनुसार शुक्रवार को मतगणना के दौरान सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। ऐसे में शहर से गुजरने वाले वाहन चालकों को कुछ रास्तों से बचना होगा।
ट्रैफिक प्लान के अनुसार टैल्को सर्किल से जेल सर्किल की तरफ जाने वाले सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा। इसी तरह ट्रांसपोर्ट नगर से जेल सर्किल की ओर आने वाले वाहनों को भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा। कला कॉलेज पुलिया के नीचे से जेल सर्किल की तरफ जाने वाले वाहनों पर भी रोक रहेगी। इन रास्तों से रोजाना आने-जाने वाले लोगों को दूसरे मार्गों का इस्तेमाल करना होगा।
बहरोड़ की तरफ से अलवर आने वाले भारी ट्रकों को दशहरा मैदान होते हुए टैल्को सर्किल की ओर भेजा जाएगा। इससे मतगणना स्थल के आसपास भारी वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित किया जा सकेगा।
वहीं तिजारा, भिवाड़ी और दिल्ली की तरफ से आने-जाने वाली रोडवेज और निजी बसों के रूट में भी बदलाव किया गया है। ये बसें एसएमडी सर्किल, काली मोरी पुलिया, हनुमान सर्किल और नमन होटल होते हुए टैल्को सर्किल के रास्ते अपने गंतव्य तक पहुंचेंगी। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे घर से निकलने से पहले बदले हुए बस रूट की जानकारी रखें, ताकि रास्ते में परेशानी न हो।
पुलिस ने मतगणना में शामिल होने वाले प्रत्याशियों और चुनाव ड्यूटी में लगे सरकारी कर्मचारियों के वाहनों के लिए अलग-अलग पार्किंग की व्यवस्था की है। चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के वाहनों की पार्किंग दशहरा मैदान और कर्बला मैदान में होगी। प्रत्याशियों को मतगणना स्थल में गेट नंबर 04 से प्रवेश दिया जाएगा। वहीं मतगणना कार्य में लगे सरकारी कर्मचारियों के वाहनों की पार्किंग कॉलेज के खेल मैदान में रहेगी। इनके लिए गेट नंबर 03 से प्रवेश की व्यवस्था की गई है।
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