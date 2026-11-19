परिसीमन के बाद अलवर जिले में अब 11 पंचायत समितियां हैं। इनमें गोविंदगढ़, कठूमर, खेरली-सौंखर, लक्ष्मणगढ़, मालाखेड़ा, मुबारिकपुर, उमरैण, राजगढ़, रैणी, रामगढ़ और थानागाजी शामिल हैं। इन पंचायत समितियों में सदस्यों के कुल 221 पद हैं। वहीं जिला परिषद में सदस्यों की संख्या 39 है। इस बार भाजपा और कांग्रेस ने सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। कुछ सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी भी मुकाबले में हैं।