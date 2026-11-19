एक होटल में आयोजित कार्यशाला का शुभारंभ वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा ने किया। उन्होंने कहा कि मानव, पशुधन, वन्यजीव और पर्यावरण का स्वास्थ्य एक-दूसरे से जुड़ा हुआ है। ऐसे में वन्यजीवों के संरक्षण के लिए 'वन हेल्थ' की अवधारणा आज की जरूरत है। सरिस्का में वर्ष 2004-05 में बाघविहीन होने के बाद जून 2008 में देश का पहला बाघ पुनर्स्थापन किया गया था। आज यहां करीब 58 बाघ हैं। सरिस्का के कोर क्षेत्र में 29 गांव बसे हैं। ऐसे में गांवों से जंगल और जंगल से गांवों तक बीमारी पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरिस्का में कैनाइन डिस्टेंपर से वन्यजीवों को बचाने के लिए रिजर्व के भीतर और आसपास के गांवों में कुत्तों के टीकाकरण की पहल की गई है।