अलवर। राजस्थान के अलवर में पुलिस लाइन स्थित क्वार्टर में एक हेड कांस्टेबल का शव मिलने से पुलिस विभाग में शोक की लहर दौड़ गई। मृतक की पहचान 53 वर्षीय नरेश यादव के रूप में हुई है। वे करौली जिले में पंचायत चुनाव की ड्यूटी करने गए थे और मंगलवार देर रात ही ड्यूटी पूरी कर अलवर लौटे थे। बुधवार को उनके क्वार्टर में कोई हलचल नहीं दिखाई देने पर साथी पुलिसकर्मी वहां पहुंचे। जांच करने पर वे मृत मिले। शुरुआती तौर पर दिल का दौरा पड़ने से मौत होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि, मौत के वास्तविक कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफएसएल जांच के बाद ही चल सकेगा।