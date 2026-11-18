टोंक। जिले के देवली में बनास नदी में डूबने से 17 वर्षीय किशोर की मौत हो गई। मंगलवार शाम से लापता किशोर का शव बुधवार सुबह बोयड़ा गणेशजी मंदिर के समीप नदी में तलाशी अभियान के दौरान मिला। मृतक की पहचान पीयूष मीणा के रूप में हुई है। वह तीन बहनों का इकलौता भाई था। बेटे की मौत की खबर से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। मृतक के पिता श्रीनगर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) में तैनात हैं।