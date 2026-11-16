Bisalpur Dam : राजस्थान के 3 जिलों को पेयजल समस्या से मिलेगी राहत, पानी के भीतर बन रहा पम्प हाउस

Bisalpur Dam : राजमहल (टोंक). जयपुर, अजमेर और टोंक सहित आस-पास के क्षेत्रों की वर्ष 2051 तक बढ़ने वाली पेयजल मांग को देखते हुए बीसलपुर बांध में तीसरे इंटेक पम्प हाउस का निर्माण करवाया जा रहा है। इसकी खासियत यह है कि इसका निर्माण समुद्र के तटीय क्षेत्रों में बनने वाले इंटेक पम्प हाउस की तर्ज पर बांध के जलभराव क्षेत्र में पानी के भीतर खंभे बनाकर किया जा रहा है। 122 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस पम्प हाउस से भविष्य में बीसलपुर की जलापूर्ति व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। साथ ही ईआरसीपी के तहत कोटा के नवनेरा से बीसलपुर में पानी लाने की योजना को भी गति मिलेगी।