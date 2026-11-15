Rajasthan Farmers : किसानों की मेहनत से बदली बनास की सूरत, बजरी में उग रही सब्जियां, ककड़ी की है दिल्ली मंडी में भारी डिमांड

Rajasthan Farmers : राजमहल (टोंक)। कभी दूर-दूर तक बजरी और रेत के खाली मैदान के रूप में नजर आने वाली बीसलपुर बांध के डाउन स्ट्रीम की बनास नदी इन दिनों हरियाली की चादर ओढ़ने लगी है। नदी के विस्तृत पेटे में किसानों की मेहनत ने ऐसा रंग दिखाया है कि बजरी के बीच अब सब्जियों की हरी-भरी क्यारियां नजर आने लगी है। यहां खीरा-ककड़ी, लौकी, टमाटर और कद्दू सहित विभिन्न सब्जियों के बीज अंकुरित होकर पौधों का रूप लेने लगे है। खास बात यह है कि बनास की ककड़ी का स्वाद और गुणवत्ता केवल स्थानीय बाजारों तक सीमित नहीं है, बल्कि दिल्ली की प्रसिद्ध आजादपुर मंडी तक इसकी पहचान बनी हुई है।