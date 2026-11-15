Weather Update : राजस्थान के 3 संभाग में आज कहीं-कहीं मेघगर्जन संग हल्की बारिश की संभावना, जानें कल कैसा रहेगा मौसम

राजस्थान में रविवार 15 नवंबर को सबसे कम न्यूनतम तापमान माउंटआबू का 12.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। सिरोही का 13.9, वनस्थली का 14, डबोक(उदयपुर) और भीलवाड़ा का 14.2, करौली का 15.4, जवाई डेम पाली का 15.8, दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के 27 स्थानों में से 25 जगह न्यूनतम तापमान 20 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया है। जल्द ही इसमें और गिरावट आने की संभावना है। ये सब संकेत हैं कि प्रदेश में अब धीरे धीरे सर्दी जोर पकड़ने वाली है। जिन स्थानों का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया है उनमें बाड़मेर और जालौर शामिल हैं। बाड़मेर का न्यूनतम तापमान 22.9 डिग्री सेल्सियस और जालौर का न्यूनतम तापमान 22.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। बात करें अधिकतम तापमान की तो प्रदेश में ज्यादातर स्थानों का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किए जा रहे हैं।