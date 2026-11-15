Rajasthan Pensioners : राजस्थान में लाखों पेंशनर्स परेशान, कब दूर होगी दिक्कतें, जानें क्या है वजह?

दरअसल, 2023 से पहले पेंशन प्रबंधन के लिए आईएफएमएस 2.0 सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जा रहा था। वर्ष 2023 में वित्त विभाग के अधिकारियों ने इसे अपग्रेड कर आईएफएमएस-3.0 लागू किया। लेकिन पुराने वर्जन से नए सिस्टम में डेटा ट्रांसफर के दौरान ही दिक्कतें शुरू हो गईं। पेंशनर्स का पूरा डेटा नए सॉफ्टवेयर में उपलब्ध नहीं होने से किसी की पुरानी पेंशन नहीं जुड़ पाई तो किसी को पूरी पेंशन नहीं मिल रही है। तीन साल बाद भी ये समस्याएं बनी हुई हैं।