Rajasthan : रोडवेज कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा, छह साल बाद मिलेगा वेतन के साथ बोनस भी

Rajasthan : जयपुर. राजस्थान रोडवेज कर्मचारियों के लिए इस बार दिवाली की खुशी कुछ खास है। छह साल बाद पहली बार निगम कर्मचारियों को दिवाली पर बोनस दिया जा रहा है। अब तक दिवाली के मौके पर कर्मचारियों को बोनस के बजाय दो से तीन महीने की लंबित तनख्वाह का भुगतान कर राहत दी जाती रही है। वर्ष 2024 में भी दिवाली पर कर्मचारियों को तीन महीने की बकाया सैलरी दी गई थी। कार्यालय आदेश के अनुसार, 21 हजार रुपए प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को बोनस मिलेगा, जबकि इससे अधिक वेतन वाले कर्मचारियों को एक्स-ग्रेशिया दिया जाएगा। बोनस और एक्स-ग्रेशिया की कुल राशि का 75 प्रतिशत भुगतान नकद किया जाएगा, जबकि शेष 25 प्रतिशत राशि कर्मचारियों के खातों में जमा होगी।