Rajasthan : कोटा-बूंदी न्यू ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पर नया अपडेट, मुख्य सचिव ने जताया संतोष दिए निर्देश

Rajasthan : जयपुर. राजस्थान के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने गुरुवार को शासन सचिवालय में कोटा-बूंदी न्यू ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कार्यों की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ निर्धारित समयावधि में निर्माण कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि एयरपोर्ट निर्माण से जुड़े सभी कार्य समानांतर रूप से संचालित किए जाएं, ताकि रनवे, टर्मिनल बिल्डिंग, एटीसी टावर सहित अन्य आधारभूत संरचनाओं का निर्माण एक साथ आगे बढ़ सके। बैठक में बताया गया कि कोटा-बूंदी न्यू ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट 4 अक्टूबर 2027 तक तैयार हो जाएगा, जिसकी सालाना यात्रीभार क्षमता 20 लाख होगी। इस एयरपोर्ट पर यात्रियों की सुविधा के लिए 14 चेक-इन काउंटर और 9 सेल्फ चेक-इन कियोस्क बनाए जाएंगे।