जयपुर में दिवाली से पहले बड़ा आदेश: आगजनी से निपटने के लिए 12 फायर स्टेशन 24 घंटे रहेंगे मुस्तैद, नोट करें इमरजेंसी नंबर

Jaipur Fire Alert Diwali 2026: दिवाली पर आतिशबाजी के दौरान आग लगने जैसी घटनाओं से निपटने के लिए जयपुर नगर निगम प्रशासन ने विशेष तैयारी की है। शहर में आगजनी की घटनाओं पर तुरंत काबू पाने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 6 से 11 नवंबर तक सभी 12 फायर स्टेशनों को अलर्ट मोड पर रखने के आदेश जारी किए गए हैं। इस दौरान दमकलकर्मियों की 24 घंटे ड्यूटी रहेगी। इसके लिए दो पारियों में कर्मचारियों की तैनाती की गई है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में दमकल की गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंच सकें।