जयपुर में दिवाली से पहले बड़ा आदेश: आगजनी से निपटने के लिए 12 फायर स्टेशन 24 घंटे रहेंगे मुस्तैद, नोट करें इमरजेंसी नंबर

जयपुर नगर निगम के एक फायर स्टेशन पर फायरसूट पहन कर ट्रायल करते हुए (पत्रिका फोटो)
Jaipur Fire Alert Diwali 2026: दिवाली पर आतिशबाजी के दौरान आग लगने जैसी घटनाओं से निपटने के लिए जयपुर नगर निगम प्रशासन ने विशेष तैयारी की है। शहर में आगजनी की घटनाओं पर तुरंत काबू पाने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 6 से 11 नवंबर तक सभी 12 फायर स्टेशनों को अलर्ट मोड पर रखने के आदेश जारी किए गए हैं। इस दौरान दमकलकर्मियों की 24 घंटे ड्यूटी रहेगी। इसके लिए दो पारियों में कर्मचारियों की तैनाती की गई है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में दमकल की गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंच सकें।
जयपुर नगर निगम के आदेश के अनुसार, पहली पारी सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक और दूसरी पारी शाम 7 बजे से अगले दिन सुबह 7 बजे तक रहेगी। यानी सभी फायर स्टेशनों पर दिन-रात दमकलकर्मी मुस्तैद रहेंगे। निगम प्रशासन ने आगजनी की सूचना देने के लिए शहर के सभी फायर स्टेशनों के संपर्क नंबर भी जारी किए हैं। इसके साथ ही फायरकर्मियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें 97 फुल फायरसूट उपलब्ध कराए गए हैं। इनकी मदद से आग बुझाने के दौरान कर्मचारियों को सुरक्षा मिल सकेगी।
जयपुर नगर निगम प्रशासन ने पटाखों की बिक्री और भंडारण करने वाले दुकानदारों के लिए भी सुरक्षा संबंधी निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत पटाखों का भंडारण और बिक्री केवल लाइसेंस में निर्धारित स्थान पर ही की जा सकेगी। दुकानदारों को अपनी दुकानों पर पर्याप्त संख्या में अग्निशमन यंत्र और पानी से भरी बाल्टियां रखनी होंगी।
इसके अलावा दुकानों और भंडारण स्थलों पर बीड़ी, सिगरेट तथा किसी भी तरह की खुली आग पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। बिजली की सुरक्षित वायरिंग सुनिश्चित करनी होगी, ताकि शॉर्ट सर्किट से आग लगने का खतरा न रहे। पटाखों के आसपास किसी भी तरह के ज्वलनशील पदार्थ का भंडारण नहीं किया जा सकेगा।
नगर निगम प्रशासन ने दिवाली के दौरान आगजनी की आशंका को देखते हुए दमकल विभाग को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। वहीं, आमजन से भी अपील की गई है कि वे आतिशबाजी करते समय सावधानी बरतें और किसी भी तरह की आगजनी की घटना होने पर तुरंत संबंधित फायर स्टेशन को सूचना दें।
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