जयपुर में ऑटो चालकों का ‘अंधा कानून’: न अकेले ले जाएंगे, न राइड कैंसिल करेंगे; महिला यात्रियों की सुरक्षा दांव पर

Jaipur Auto Drivers: जयपुर एयरपोर्ट के टर्मिनल-2 से बाहर निकलते ही सामने 60-70 ऑटो की कतार। मोबाइल पर एप खोलकर ऑटो बुक किया, किराया तय हुआ और चालक ने बुकिंग भी स्वीकार कर ली। मंजिल दूर होने की बात पता चलते ही चालक का रुख बदल गया। अकेले जाना है तो नहीं ले जाएंगे, शेयरिंग में चलना है तो बैठिए…कुछ ऐसा ही जवाब यात्रियों को मिल रहा है। विरोध करो तो राइड कैंसिल करने का दबाव। रास्ते में दो-तीन सवारियां और बैठाकर उनसे अलग नकद वसूली। यानी एप पर बुकिंग के नियम अलग और सड़क पर कानून ऑटो चालक का। पत्रिका ने एयरपोर्ट के बाहर इस पूरे खेल की पड़ताल की तो मनमानी के कई चेहरे सामने आए।