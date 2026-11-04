राजस्थान के 27 जिलों में 3716 सरपंच पदों के लिए कल होगी वोटिंग, तैयारी पूरी

जयपुर। राजस्थान में पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के तहत गुरुवार, 5 नवंबर को 27 जिलों की 3716 ग्राम पंचायतों में सरपंच और वार्ड पंच के लिए मतदान होगा। इसके लिए बुधवार को नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। चुनाव को लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था से लेकर चुनाव सामग्री और मतदान दलों की तैनाती तक की व्यवस्थाएं की गई हैं। मतदान के बाद गुरुवार को ही ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर मतगणना शुरू होगी और देर रात तक सरपंचों के परिणाम सामने आने लगेंगे।