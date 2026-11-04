राजस्थान में फिर बढ़ने लगी गर्मी, बाड़मेर में 37.6 डिग्री पहुंचा पारा; अगले 7 दिन कैसा रहेगा मौसम?

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में चक्रवाती तूफान 'अर्नब' और पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होने के बाद एक बार फिर गर्मी बढ़ने लगी है। प्रदेश में दिन के तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बुधवार, 4 नवंबर को बाड़मेर में सबसे अधिक अधिकतम तापमान 37.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, जैसलमेर में पारा 36.3 डिग्री तक पहुंच गया। राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के कई इलाकों में दिन के समय गर्मी का अहसास हो रहा है, जबकि रात में हल्की ठंडक बनी हुई है। हालांकि, कुछ स्थानों पर रात का तापमान भी बढ़ रहा है।