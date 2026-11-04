राजस्थान की दोनों टीमें क्वार्टर फाइनल में हारीं, यूपी ने जीता गोल्ड कप

जयपुर। अजमेर जिले के किशनगढ़ में आयोजित ऑल इंडिया महिला शूटिंगबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान की दोनों टीमों को निराशा हाथ लगी। घरेलू मैदान पर खेल रही राजस्थान ए और राजस्थान बी की टीमें क्वार्टर फाइनल से आगे नहीं बढ़ सकीं। राजस्थान ए को दिल्ली ने हराकर बाहर कर दिया, जबकि राजस्थान बी को उत्तर प्रदेश के हाथों हार का सामना करना पड़ा। दूसरी ओर, उत्तर प्रदेश की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दिल्ली को फाइनल में हराकर गोल्ड कप अपने नाम कर लिया। प्रतियोगिता में देश के अलग-अलग राज्यों की आठ टीमों ने हिस्सा लिया।