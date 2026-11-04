प्रकृति की दुनिया में तितलियों की उड़ान और चींटियों ​की जिद

जादुई बगीचे की सैर

भूमिका राव, 7 वर्ष

​एक सुनहरी सुबह रोहन और रिया अपने हाथों में मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर प्यारे से बगीचे में पहुँचे। सूरज मुस्कुरा रहा था और चारों तरफ हरियाली थी। उन्होंने लेंस से घास के पास देखा, तो एक सुंदर लेडीबग, एक प्यारी इल्ली और नन्हें टिड्डे उन्हें देखकर मुस्कुराते नजर आए। तितलियाँ और भंवरे उनके आस-पास गुनगुनाने लगे। प्रकृति के इस छोटे से जादुई संसार को देखकर दोनों भाई-बहन बहुत खुश हुए और उन्होंने प्रकृति के इस अनोखे रूप का पूरा आनंद लिया।





गुनगुनी धूप और कीड़े

रियांशी सुमन, 9 साल

रोहन और रिया की इस जादुई खोज में अब और भी मज़ा आने लगा था। दोपहर की गुनगुनी धूप में पूरा बगीचा चहक रहा था। "रिया, यहाँ देखो!" रोहन ने फुसफुसाते हुए कहा। उसने अपना लेंस एक बड़ी सी हरी पत्ती की तरफ घुमाया, जहाँ एक नन्हीं सी लाल लेडीबग बैठी हुई थी। "यह कितनी सुंदर है! इसके ऊपर काले-काले डॉट्स तो देखो।" रिया ने भी अपना मैग्निफाइंग ग्लास आगे बढ़ाया और एक नारंगी फूल पर आराम कर रहे मुस्कुराते हुए कैटरपिलर (इल्ली) को करीब से देखने लगी। "रोहन, यह देखो! इसके कितने सारे छोटे-छोटे पैर हैं, और यह कैसे धीरे-धीरे पत्ती चबा रहा है!" रिया की आँखों में अचरज और खुशी साफ दिख रही थी।

तभी उनके पास से गुनगुनाती हुई एक मधुमक्खी गुज़री, जो पास ही के पीले फूल से रस इकट्ठा करने में जुटी थी। आसमान में एक रंग-बिरंगी तितली भी उनके ऊपर से उड़ती हुई मानो उन्हें हैलो कह रही थी। ज़मीन पर रेंगती छोटी चींटियाँ और पत्तों के बीच से झाँकता एक नन्हा टिड्डा, सब मिलकर इस बगीचे को एक छोटी सी जादुई नगरी बना रहे थे। सूरज दादा आसमान से मुस्कुराते हुए इन दोनों छोटे वैज्ञानिकों को देख रहे थे। रोहन और रिया को समझ आ गया था कि प्रकृति का हर एक जीव, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, हमारे पर्यावरण के लिए बहुत खास और ज़रूरी है। दोनों ने तय किया कि वे हर रोज़ इसी तरह प्रकृति के नए-नए दोस्तों से मिलने आएँगे। शाम होने को आई थी, और दोनों बच्चे आज के इस अनोखे सफर की ढेरों कहानियों के साथ खुशी-खुशी अपने घर की ओर चल पड़े।





लाल-काली लेडीबर्ड

राघव गौड़, 12 वर्ष



एक सुनहरी सुबह राहुल और राधा अपने बगीचे में खेलने निकले। सूरज मुस्कुरा रहा था, फूल महक रहे थे और रंग-बिरंगी तितलियाँ हवा में उड़ रही थीं। दोनों अपने आवर्धक लेंस लेकर प्रकृति के रहस्यों को खोजने लगे।

अचानक राहुल ने एक पत्ते पर बैठी लाल-काली लेडीबर्ड देखी। “वाह! प्रकृति ने इसे कितने सुंदर रंग दिए हैं!” वह खुशी से बोला। तभी राधा की नजर एक छोटी-सी इल्ली पर पड़ी। दोनों उसे ध्यान से देखने लगे और सोचने लगे कि एक दिन यही इल्ली सुंदर तितली बन जाएगी। आगे उन्हें मधुमक्खियाँ फूलों से रस इकट्ठा करती दिखाई दीं। पास ही चींटियाँ मिलकर भोजन का एक टुकड़ा अपने घर ले जा रही थीं। राहुल ने कहा, “देखो राधा, ये छोटे जीव भी मिल-जुलकर कितना बड़ा काम करते हैं!” तभी उन्हें घास में एक घायल तितली दिखाई दी। उसके पंख गीले थे और वह उड़ नहीं पा रही थी। दोनों ने उसे सावधानी से एक सूखे पत्ते पर बैठाया और पास में फूल रख दिए। कुछ देर बाद सूरज की गर्मी से उसके पंख सूख गए। तितली ने पंख फैलाए और आसमान की ओर उड़ गई। यह देखकर दोनों खुशी से उछल पड़े। उन्होंने बगीचे में पौधों को पानी दिया और कूड़ा उठाकर कूड़ेदान में डाला। फिर उन्होंने अपने दोस्तों को भी प्रकृति बचाने का संदेश दिया। उस दिन राहुल और राधा समझ गए कि सच्चा वैज्ञानिक वही है, जो प्रकृति के रहस्यों को जानने के साथ उसकी रक्षा भी करता है।



छोटे जीवों की अनोखी दुनिया

चित्रांशु शर्मा, 11 वर्ष

एक दिन राहुल और रीमा अपने घर के पास वाले सुंदर बगीचे में खेलने गए। वहां चारों तरफ हरी-हरी घास मखमली कालीन की तरह बिछी हुई थी। रंग-बिरंगे फूल खिले थे, जिन पर रंगीन तितलियां और सुनहरी मधुमक्खियां खुशी से मंडरा रही थीं। आसमान में चमकता हुआ सूरज भी उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था।

दोनों बच्चों के पास एक-एक जादुई आवर्धन लेंस था। वे ज़मीन पर बैठकर घास के बीच छिपे छोटे-छोटे जीवों को गौर से देखने लगे। लेंस के ज़रिए उन्हें एक नन्हीं लेडीबग और फूलों पर मटकती हुई कैटरपिलर बहुत बड़ी और साफ़ दिखाई दी। वे इन छोटे जीवों की अनोखी दुनिया और उनकी बनावट को देखकर बेहद हैरान और रोमांचित थे। दोनों समझ गए कि ये नन्हें जीव भी हमारी तरह इस धरती का एक ज़रूरी हिस्सा हैं।