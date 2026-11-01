चिड़ियाघर की सैर— शेर की दहाड़ का डर और रोमांच

चिड़ियाघर की यादगार सैर

विश्वराज सिंह शेखावत, 12 वर्ष

एक रविवार की सुबह राहुल और उसकी छोटी बहन रानी अपने माता-पिता के साथ चिड़ियाघर घूमने गए। दोनों बच्चे बहुत खुश थे। चिड़ियाघर के प्रवेश द्वार पर रंग-बिरंगे गुब्बारे और एक बड़ा-सा ‘ZOO’ का बोर्ड लगा था। सबसे पहले वे जिराफ़ के पास पहुँचे। जिराफ़ की लंबी गर्दन देखकर रानी आश्चर्यचकित रह गई। फिर उन्होंने एक प्यारे हाथी को देखा, जो अपनी सूँड़ हिला रहा था। राहुल ने खुशी से ताली बजाई। थोड़ी दूर पर एक नटखट बंदर उछल-कूद कर रहा था। वह कभी पेड़ पर चढ़ता, तो कभी अजीब-अजीब चेहरे बनाता। दोनों बच्चे उसे देखकर खूब हँसे। इसके बाद वे शेर के बाड़े के पास गए। शेर अपने घने अयाल के साथ बहुत शानदार दिखाई दे रहा था। रानी ने कहा, “भैया, यह तो जंगल का राजा है!” राहुल ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। घूमते-घूमते दोनों बच्चों ने देखा कि कुछ लोग जानवरों को खाने की चीज़ें दे रहे थे और एक बच्चा बाड़े के पास कूड़ा फेंक रहा था। राहुल ने उसे समझाया कि जानवरों को बाहर का खाना नहीं देना चाहिए और चिड़ियाघर को साफ़ रखना चाहिए। शाम को घर लौटते समय दोनों बहुत खुश थे। उन्होंने अपने माता-पिता से वादा किया कि वे हमेशा जानवरों से प्रेम करेंगे और उनकी रक्षा करेंगे।





जानवरों की अनोखी दुनिया

प्रिशा सोनी, 7 वर्ष

एक दिन मैं अपने परिवार के साथ चिड़ियाघर घूमने गया। वहाँ का नजारा बहुत सुंदर था। चारों तरफ पेड़-पौधे और अलग-अलग तरह के जानवर थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी दूसरी दुनिया में आ गया हूँ। सबसे पहले मैंने एक जिराफ देखा। उसकी लंबी गर्दन देखकर मैं हैरान रह गया। फिर मैंने हाथी को देखा, जो अपनी सूँड़ से पानी उछाल रहा था। यह देखकर मुझे बहुत मजा आया। एक बंदर पेड़ पर बैठकर केला खा रहा था। वह कभी इधर तो कभी उधर कूद रहा था। आगे जाकर मैंने एक शेर देखा। वह चुपचाप बैठा था, लेकिन दिखने में बहुत ताकतवर लग रहा था। वहाँ रंग-बिरंगे पक्षी भी थे। उनकी आवाज सुनकर मेरा मन खुश हो गया। मुझे सबसे अच्छा तब लगा जब मैंने छोटे-छोटे हिरणों को दौड़ते हुए देखा। मैंने अपने पापा से जानवरों के बारे में कई सवाल पूछे। उन्होंने मुझे बताया कि सभी जानवर प्रकृति का हिस्सा हैं और हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए। उस दिन मैंने बहुत कुछ सीखा। घर लौटते समय मैंने सोचा कि जानवरों को कभी परेशान नहीं करना चाहिए। चिड़ियाघर की यह सैर मेरे लिए बहुत मजेदार और यादगार रही।





चिड़ियाघर में घूमना—फिरना

हिमांशी छबरवाल, 11 वर्ष

एक बार पिंकी और पिंटू चिड़ियाघर में घूमने जा रहे थे तो उन्होंने दुकान से कुछ रंग बिरंगे, हवा भरे हुए गुब्बारे खरीदे। जब वे जू में पहुंचे तो उन्होंने एक लाल बाल और बड़ी मुछों वाला शेर, मोटा हाथी, लम्बी पूछ का बंदर और पीला धब्बेदार जिराफ देखा। वे इन सब को देखकर बहुत खुश हुए और अपने गुब्बारे उनकी तरफ उड़ा दिए। गुब्बारों को देखकर सभी जानवर बहुत खुश हुए। पिंकी और पिंटू भी उन्हें देखकर हंसने लगे। कुछ देर वे दोनों जू में उनके साथ मस्ती करते रहे। जब वे दोनों घर जाने लगे तो जानवरों की तरफ खुशी-खुशी हाथ हिलाया और फिर चले गए।



अजूबा चिड़ियाघर

हितिषा ​द्विवेदी, 10 साल

एक दिन की बात है।राम अपनी छोटी बहन मोहिनी के साथ चिड़ियाघर गया।चिड़ियाघर के बाहर से राम ने मोहिनी को गैस वाले रंग बिरंगे गुब्बारे दिलाये। चिड़ियाघर में पहुँचते ही मोहिनी खुशी से चिल्लाई"भईया देखो कितने प्यारे जानवर है।" राम ने देखा की वहाँ तो सच मे बहुत प्यारे जानवर थे।राम ने मोहिनी से पूछा "मोहिनी तुम्हे कौनसा जानवर पसन्द है?" मोहिनी ने जवाब दिया "मुझे तो सभी जानवर प्यारे लगते है।" राम ने कहा "मुझे तो शेर सबसे अच्छा लगता है।"दोनों भाई-बहन ने ध्यान दिया कि वे सभी जानवर भी उन्हें देख रहे थे।मोहिनी ने राम से पूछा कि वहाँ सभी जानवरो को शेर से अलग क्यों रखा गया है?राम ने बताया कि शेर एक माँसाहारी जानवर होता है,शेर दूसरे जानवरो को नुकसान न पहुँचा पाए इसलिए उसे अलग रखा गया है।मोहिनी ने पूछा"भईया क्या मैं बंदर को बुला सकती हूँ?"राम ने कहा "नहीं बंदर बहुत शरारती होते है।मोहिनी ने पूछा कि "तो क्या मैं जिराफ और हाथी के साथ खेल सकती हूँ?"राम ने कहा "हाँ खेल तो सकती हो पर चिड़ियाघर में नहीं ,क्योंकि गार्ड हमे अंदर उनके पास जाने नही देंगे।" तभी मोहिनी ने उसके पास जो गुब्बारे थे उनमें से 4 गुब्बारे जानवरो की तरफ उड़ा दिए,जिन्हें देखकर जानवर खुश हो गए।इस तरह मोहिनी और राम ने बिना नियम तोड़े जानवरो से दोस्ती कर ली।