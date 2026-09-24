जंगल में सुनहरा हिरण और रंगीन कल्पनाएं

मेरा नाम हिताक्षी है। मैं 6 साल की हूँ। एक दिन, मैं और मेरे मम्मी-पापा बहुत दूर एक जंगल में पिकनिक मनाने गए। वह जंगल बहुत बड़ा और गहरा था। चारों तरफ ऊँचे-ऊँचे पेड़ थे और रंग-बिरंगे फूल खिले थे। मुझे फूल बहुत पसंद हैं, इसलिए मैं घास पर घूमते हुए सुंदर फूल चुनने लगी। मैं इतने मजे में थी कि मैं रास्ता भूल गई। मुझे थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि मम्मी-पापा बहुत दूर रह गए थे।

तभी, एक पेड़ के पीछे से एक बारहसिंगा बाहर आया। ओह! वह कितना सुंदर था। उसके सर पर जो सींग थे, वे बिल्कुल झाड़ियों जैसे दिखते थे और बहुत बड़े थे। उसका शरीर हल्का भूरा था और उस पर सफेद धब्बे थे। उसकी आँखें बहुत बड़ी और काली थीं और वे बहुत नरम लग रही थीं। वह चुपचाप मुझे देख रहा था। मैं पहले बहुत डर गई, लेकिन फिर उसने अपनी पूंछ हिलाई और मुझे लगा कि वह मुझे नमस्ते कर रहा है। मेरे हाथों में एक फूलों का बड़ा गुलदस्ता था जो मैंने अभी-अभी जंगल से तोड़ा था। उसमें लाल, गुलाबी और सफेद फूल थे। वे बहुत महक रहे थे। मुझे लगा कि यह हिरण इतना प्यारा है, तो मैं उसे यह फूलों का गुलदस्ता देना चाहती हूँ। मैं धीरे-धीरे उसके पास गई। हिरण चुपचाप खड़ा रहा। मैंने अपना गुलदस्ता उसकी तरफ बढ़ाया और कहा, "नमस्ते प्यारे हिरण! मैं रीमा हूँ। यह गुलदस्ता आपके लिए है, क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगे?" हिरण ने अपना मुंह फूलों के गुलदस्ते की तरफ किया और उसे प्यार से सूंघा। उसने अपने बड़े सींगों को धीरे से नीचे झुकाया। मुझे लगा कि वह मुस्कुरा रहा है और मुझे 'धन्यवाद रीमा' कह रहा है। मैं इतनी खुश हुई कि मैं बता नहीं सकती। मेरा सारा डर गायब हो गया। वह भागकर जंगल में नहीं गया, बल्कि वहीं मेरे पास खड़ा रहा। सूरज की किरणें उसके सींगों पर पड़ रही थीं और वे सोने की तरह चमक रहे थे। मुझे लगा कि यह एक जादुई हिरण है।

मैं उसके पास घास पर बैठ गई। वह भी मेरे पास आकर बैठ गया। वह बहुत गर्म था। मैंने उसके नरम सींगों को हाथ लगाया। हमने साथ में बहुत देर तक बातें कीं। मैंने उसे बताया कि मुझे चॉकलेट और कार्टून बहुत पसंद हैं। हिरण ने अपनी बड़ी आँखें घुमाई और मुझे लगता है कि उसे मेरी बातें बहुत पसंद आ रही थीं। जंगल में बहुत शांति थी और बस चिड़ियों की आवाज़ आ रही थी। मुझे लगा कि यह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। जब शाम होने लगी, तो मम्मी-पापा मुझे ढूंढने लगे। वे खुश थे कि मैं मिल गई और मैंने उन्हें सब कुछ बताया। वे बहुत हैरान थे। उन्होंने कहा कि जानवर बहुत प्यारे होते हैं और अगर हम उन्हें प्यार दें, तो वे भी हमसे प्यार करते हैं। मैं घर वापस आ गई, लेकिन मैं उस दिन को कभी नहीं भूलूँगी जब मैं जंगल में अपने प्यारे दोस्त बारहसिंगे से मिली। मैं उससे मिलने फिर से जंगल जाऊँगी।