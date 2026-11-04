Jaipur: MBA छात्रा मौत मामले में नया मोड़, बॉयफ्रेंड को किए आखिरी मैसेज में उलझी पुलिस

जांच में सामने आया है कि छात्रा ने अपनी मौत से पहले बॉयफ्रेंड को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा था। इसमें उसने बॉयफ्रेंड को अच्छा इंसान बताते हुए उसके साथ गलत करने और धोखा देने की बात स्वीकार की थी। उसने अपनी गलती के लिए कई बार माफी भी मांगी थी। मैसेज में छात्रा ने यह भी लिखा था कि अगर उसे दोबारा मौका मिला तो वह ऐसी गलती नहीं करेगी। छात्रा का बॉयफ्रेंड भी यूनिवर्सिटी में MBA की पढ़ाई कर रहा था। दोनों अहमदाबाद की एक प्लेसमेंट कंपनी में इंटर्नशिप के लिए गए थे। बॉयफ्रेंड को दूसरी कंपनी में इंटर्नशिप मिली थी, लेकिन उसने यूनिवर्सिटी से अनुरोध कर छात्रा वाली कंपनी में ही इंटर्नशिप करने का अवसर हासिल किया था।