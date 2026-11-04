दिवाली से पहले पूर्व विधायक बलजीत यादव को राजस्थान हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत

बलजीत यादव पर बहरोड़ विधानसभा क्षेत्र के 32 सरकारी स्कूलों के लिए खेल सामग्री खरीदने में एमएलए फंड की राशि के दुरुपयोग का आरोप है। आरोपों के अनुसार सरकारी स्कूलों के लिए बैडमिंटन और क्रिकेट किट खरीदी गई थीं। इस खरीद में निर्धारित कीमत से कई गुना अधिक दर पर खेल सामग्री खरीदने का आरोप लगाया गया है। जांच एजेंसियों के मुताबिक, खेल सामग्री की खरीद में कथित अनियमितताओं के कारण सरकारी खजाने को करीब 3.72 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इस मामले में कुछ फर्मों के संचालकों और शिक्षा विभाग से जुड़े कर्मचारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में आई। एजेंसियों ने इसे सरकारी धन के कथित दुरुपयोग और उससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का मामला माना है।