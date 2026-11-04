नौकरी का सपना बन गया जाल! पार्ट टाइम जॉब के नाम पर हो रहा टास्क स्कैम

हाल ही राजस्थान की राजधानी जयपुर में साइबर ठगों ने एक बार फिर नौकरी के नाम पर युवा को फंसा लिया है। मालवीय नगर निवासी 24 वर्षीय अमन गुप्ता के साथ हुए इस मामले में ठगों ने पार्ट टाइम जॉब का झांसा देकर कुल 1 लाख 1 हजार 791 रुपए ऐंठ लिए। अमन के व्हाट्सऐप पर एक इंटरनेशनल मोबाइल नंबर से पार्ट टाइम जॉब का मैसेज आया। मैसेज में अच्छी कमाई और आसान काम का लालच दिया गया था। युवक ने संपर्क किया तो ठगों ने ऑनलाइन टास्क पूरा करने का तरीका बताया। उन्होंने कहा कि हर टास्क पूरा करने पर प्रॉफिट मिलेगा और रकम बढ़ती जाएगी। ठगों ने युवक को अलग-अलग बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर करने के लिए कहा। वे लगातार नए-नए टास्क देते गए और प्रॉफिट का लालच बढ़ाते रहे। अमन ने कुल 1,01,791 रुपए ट्रांसफर कर दिए। जब उसने अगला टास्क करने से इनकार कर दिया और अपनी रकम वापस मांगी, तो ठगों ने भुगतान बंद कर दिया और संपर्क तोड़ लिया। मामला समझ आने पर अमन ने जवाहर सर्किल थाने में शिकायत दर्ज कराई। जांच में पता चला कि ठग अंतरराष्ट्रीय नंबर का इस्तेमाल कर रहे थे और कई खातों के जरिए पैसे निकाल रहे थे।