4 नवंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

नौकरी का सपना बन गया जाल! पार्ट टाइम जॉब के नाम पर हो रहा टास्क स्कैम

स्कैमर्स पहले फेक जॉब ऑफर लेटर भेजते हैं। इसमें अच्छी सैलरी, अच्छी पोस्ट और तुरंत जॉइनिंग का लालच दिया जाता है। फेक जॉब ऑफर लेटर से शुरू होता है धोखा। इंटरव्यू और रीइंबर्समेंट का लालच देकर उड़ाते हैं पैसे। रजिस्ट्रेशन-इक्विपमेंट के नाम पर मांगते हैं भारी रकम।
3 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

जयपुर

image

MOHIT SHARMA

Updated: 4 Nov 2026, 2:20 PM IST

AI-generated-image-of-Online-Job-Scam-Warning

AI-generated-image-of-Online-Job-Scam-Warning.

देशभर में दिनों-दिन साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है। भारतीय साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) की ऑफिशियल हैंडल साइबरडॉस्ट ने फेक जॉब स्कैम को लेकर लोगों को आगाह किया है। हाल के दिनों में ऐसे स्कैम तेजी से बढ़ रहे हैं, जिनमें ठग नौकरी के नाम पर लोगों को लुभाकर उनसे पैसे वसूलते हैं।

ऐसे करते हैं स्कैम

स्कैमर्स पहले फेक जॉब ऑफर लेटर भेजते हैं। इसमें अच्छी सैलरी, अच्छी पोस्ट और तुरंत जॉइनिंग का लालच दिया जाता है। फिर इंटरव्यू का प्रोसेस दिखाया जाता है और बाद में रीइंबर्समेंट या ट्रेनिंग फीस के नाम पर पैसे मांगे जाते हैं। कई बार रजिस्ट्रेशन, ऑनबोर्डिंग, सिक्योरिटी डिपॉजिट या इक्विपमेंट खरीदने के बहाने पैसे मांगते हैं।

Adware, Keylogger और Cyber Grooming जैसे खतरों से सावधान, राजस्थान पुलिस ने जारी की साइबर डिक्शनरी

ये भी पढ़ें
AI generated image of Rajasthan Cyber Safety Awareness Poster.

पैसे ट्रांसफर करते ही स्कैमर गायब

जब पीड़ित पैसे ट्रांसफर कर देता है तो स्कैमर गायब हो जाते हैं। कई बार वे फर्जी वेबसाइट, व्हाट्सएप नंबर या ईमेल का इस्तेमाल करते हैं जो बिल्कुल असली कंपनियों जैसे लगते हैं। साइबर दोस्त ने साफ चेतावनी दी है कि “एक्साइटमेंट में नहीं, वेरिफिकेशन के बाद ही ट्रस्ट करें।”

युवक से ठगे गए 1.01 लाख रुपए

हाल ही राजस्थान की राजधानी जयपुर में साइबर ठगों ने एक बार फिर नौकरी के नाम पर युवा को फंसा लिया है। मालवीय नगर निवासी 24 वर्षीय अमन गुप्ता के साथ हुए इस मामले में ठगों ने पार्ट टाइम जॉब का झांसा देकर कुल 1 लाख 1 हजार 791 रुपए ऐंठ लिए। अमन के व्हाट्सऐप पर एक इंटरनेशनल मोबाइल नंबर से पार्ट टाइम जॉब का मैसेज आया। मैसेज में अच्छी कमाई और आसान काम का लालच दिया गया था। युवक ने संपर्क किया तो ठगों ने ऑनलाइन टास्क पूरा करने का तरीका बताया। उन्होंने कहा कि हर टास्क पूरा करने पर प्रॉफिट मिलेगा और रकम बढ़ती जाएगी। ठगों ने युवक को अलग-अलग बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर करने के लिए कहा। वे लगातार नए-नए टास्क देते गए और प्रॉफिट का लालच बढ़ाते रहे। अमन ने कुल 1,01,791 रुपए ट्रांसफर कर दिए। जब उसने अगला टास्क करने से इनकार कर दिया और अपनी रकम वापस मांगी, तो ठगों ने भुगतान बंद कर दिया और संपर्क तोड़ लिया। मामला समझ आने पर अमन ने जवाहर सर्किल थाने में शिकायत दर्ज कराई। जांच में पता चला कि ठग अंतरराष्ट्रीय नंबर का इस्तेमाल कर रहे थे और कई खातों के जरिए पैसे निकाल रहे थे।

यह स्कैम कैसे काम करता है

इस तरह के स्कैम में ठग पहले आकर्षक जॉब ऑफर भेजते हैं। फिर टास्क, रजिस्ट्रेशन, ऑनबोर्डिंग या इक्विपमेंट के नाम पर पैसे मांगते हैं। पीड़ित को लगता है कि थोड़ी रकम लगाकर ज्यादा कमाई हो जाएगी, लेकिन अंत में सारा पैसा ठगों के पास चला जाता है। साइबरडॉस्ट ने भी ठीक इसी तरीके से सावधान किया था कि जॉब के नाम पर कोई भी भुगतान करने से पहले पूरी जांच कर लें।सावधानी कैसे बरतेंकिसी भी जॉब ऑफर पर तुरंत विश्वास न करें। कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट चेक करें। ऑफर लेटर या मैसेज में पैसे मांगे जाएं तो तुरंत शक करें। असली कंपनी कभी भी जॉब देने के लिए रजिस्ट्रेशन या टास्क फीस नहीं मांगती। संदिग्ध मैसेज आने पर 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं।

किसी भी जॉब ऑफर आने पर पहले ये जरूर जांचें

  • क्या आपने खुद उस कंपनी में अप्लाई किया था?
  • कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जॉब पोस्टिंग है या नहीं?
  • रिक्रूटर आपको पैसे माँग रहा है तो तुरंत शक करें।

बेरोजगार युवाओं और जॉब सर्च कर रहे लोगों को निशाना बनाते

यह स्कैम मुख्य रूप से बेरोजगार युवाओं और जॉब सर्च कर रहे लोगों को निशाना बनाता है। स्कैमर्स AI टूल्स का इस्तेमाल करके प्रोफेशनल लुक वाले ऑफर लेटर और वीडियो कॉल भी तैयार कर लेते हैं, जिससे पीड़ित आसानी से फंस जाता है।

Online Gaming Fraud: आसानी से कमाई का सपना छोड़ें वरना खाता हो जाएगा खाली, ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर हो रही है लाखों की ठगी

ये भी पढ़ें
AI-generated-image-of-Stop-Online-Gaming-Scams.

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

4 Nov 2026, 2:20 PM IST

Published on:

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / नौकरी का सपना बन गया जाल! पार्ट टाइम जॉब के नाम पर हो रहा टास्क स्कैम

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

दिवाली से पहले पूर्व विधायक बलजीत यादव को राजस्थान हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत

Baljeet Yadav
जयपुर

पिया डांडिया ने यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का चुनाव जीतकर रचा इतिहास, जानिए राजस्थान कनेक्शन

us midterm election 2026 pia dandiya wins florida congress seat jaipur connection
जयपुर

राजस्थान में एक साल में 750 करोड़ की नशे की खेप पकड़ी, 917 तस्कर गिरफ्तार; फिर भी नहीं टूटी सप्लाई चेन

Rajasthan Drug Smuggling
जयपुर

Railway Platform Ticket: 20 नवंबर तक नहीं मिलेंगे प्लेटफॉर्म टिकट, जानिए क्यों और किन बड़े स्टेशंस पर रेलवे ने लगाया 17 दिन का बैन

jaipur railway station platform ticket ban diwali chhath puja 4 to 20 november 2026
जयपुर

Patrika Blockbuster Sale: दिवाली की शॉपिंग के साथ बंपर इनाम जीतने का मौका

Patrika Blockbuster Sale
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.