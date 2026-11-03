Adware, Keylogger और Cyber Grooming जैसे खतरों से सावधान, राजस्थान पुलिस ने जारी की साइबर डिक्शनरी

राजस्थान पुलिस ने डिजिटल युग में बढ़ते साइबर अपराधों को देखते हुए आमजन को जागरूक करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पुलिस ने “साइबर डिक्शनरी” जारी कर लोगों को Adware, Keylogger, Cyber Grooming समेत विभिन्न साइबर खतरों के बारे में आसान भाषा में समझाया है। पुलिस ने आगाह किया है कि इन खतरों को समझना बेहद जरूरी है, ताकि खुद और परिवार को सुरक्षित रखा जा सके।