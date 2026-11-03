जयपुर में दिवाली लाइटिंग देखने जाने से पहले पढ़ लें ये खबर, 6 बजे बाद कई रास्ते रहेंगे बंद

जयपुर. दीपावली पर बाजारों की रोशनी देखने और खरीदारी के लिए निकलने से पहले रास्तों और पार्किंग की जानकारी जरूर कर लें। परकोटे से लेकर गौरव टावर, राजा पार्क, वैशाली नगर और मानसरोवर तक प्रमुख बाजारों में यातायात व्यवस्था बदली गई है। यातायात पुलिस की ओर से 6 से 9 नवंबर तक विशेष व्यवस्था लागू रहेगी। इस दौरान शाम 6 बजे के बाद परकोटे में कई मार्गों पर वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। बापू बाजार, नेहरू बाजार, इंदिरा बाजार और संजय बाजार सहित कई बाजार नो व्हीकल जोन रहेंगे। मुख्य मार्गों पर वाहन खड़े करने वालों के चालान ड्रोन और कैमरों से किए जाएंगे।