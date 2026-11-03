दिवाली पर जयपुर में बसों की आवाजाही पर आया नया अपडेट, जानिए अब क्या रहेगी व्यवस्था?

जयपुर. दिवाली पर शहर को जाम से राहत दिलाने के लिए सिंधी कैंप से रोडवेज और निजी बसों का संचालन शहर से बाहर शिफ्ट करने की यातायात पुलिस की कवायद विरोध के आगे टिक नहीं पाई। रोडवेज अधिकारियों और निजी बस ऑपरेटर्स की आपत्ति के बाद यातायात पुलिस को बैकफुट पर आना पड़ा। सोमवार को दिनभर चले घटनाक्रम के बाद बसों के संचालन की पुरानी व्यवस्था ही यथावत रखने का निर्णय किया गया। यानी रोडवेज की एक्सप्रेस और वोल्वो बसें पहले की तरह सिंधी कैंप से ही चलेगी। निजी बस ऑपरेटर्स को भी राहत मिल गई है। दरअसल, यातायात पुलिस ने दिवाली के दौरान शहर में बढ़ने वाले यातायात दबाव को देखते हुए 3 से 9 नवंबर तक रोडवेज और निजी बसों को शहर के बाहरी इलाकों से संचालित करने का निर्णय किया था। निजी बसों के लिए भी अलग-अलग स्थान निर्धारित किए गए थे।