2 नवंबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

Loktantra Bachao : 5 नवंबर को जयपुर में पैदल मार्च करेगी भाजपा, अश्विनी वैष्णव संग मंजू शर्मा भी होंगी शामिल, जानें वजह

Loktantra Bachao : भाजपा 5 नवंबर को जयपुर में सड़कों पर उतरेगी। केंद्रीय रेल एवं सूचना-प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव पहली बार जयपुर में इस अभियान के तहत पैदल मार्च करेंगे। जयपुर सांसद और कार्यक्रम की संयोजक मंजू शर्मा उनके साथ पदयात्रा में शामिल होंगी। जानें क्या है वजह?
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Updated: 2 Nov 2026, 9:20 PM IST

loktantra bachao 5 nov bjp foot march Jaipur manju ashwini vaishnaw join

Loktantra Bachao Arajakta Hatao : केंद्रीय रेल एवं सूचना-प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव व जयपुर सांसद मंजू शर्मा। फाइल फोटो पत्रिका

Loktantra Bachao : जयपुर. मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर कांग्रेस के आरोपों का जवाब देने के लिए भाजपा 5 नवंबर को जयपुर में सड़कों पर उतरेगी। केंद्रीय रेल एवं सूचना-प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव पहली बार जयपुर में इस अभियान के तहत पैदल मार्च करेंगे। जयपुर सांसद और कार्यक्रम की संयोजक मंजू शर्मा उनके साथ पदयात्रा में शामिल होंगी। भाजपा इस आयोजन के जरिए कांग्रेस पर एसआईआर के नाम पर भ्रम फैलाने और चुनावी प्रक्रिया के प्रति अविश्वास पैदा करने जैसे षडयंत्र का जवाब देने की तैयारी में जुटी है। ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ अभियान के तहत होने वाली इस पदयात्रा में पार्टी ने 10 हजार से अधिक लोगों की भागीदारी का लक्ष्य रखा है।

इस कार्यक्रम की संयोजक सांसद मंजू शर्मा ने बताया कि पदयात्रा से पहले रामलीला मैदान जयपुर में जनसभा होगी। इसमें अश्विनी वैष्णव सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ताओं और आमजन को संबोधित करेंगे। इसके बाद रामलीला मैदान से चौड़ा रास्ता होते हुए त्रिपोलिया गेट तक करीब सवा किलोमीटर की सांकेतिक पदयात्रा निकाली जाएगी। भाजपा का मकसद एसआईआर को लेकर अपना पक्ष जनता तक पहुंचाने के साथ कांग्रेस के आरोपों का राजनीतिक जवाब देना है।

जनता में भ्रम फैला रही है कांग्रेस- मंजू शर्मा

सांसद मंजू शर्मा ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस एसआईआर को लेकर भ्रामक दावों के जरिए जनता में भ्रम पैदा कर रही है और चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रही है। उनका कहना है कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण पात्र मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा करने और मतदाता सूची को अधिक विश्वसनीय बनाने की प्रक्रिया है। इसी मुद्दे को लेकर भाजपा देशभर में ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ अभियान चला रही है। जयपुर की पदयात्रा इसी रणनीति का हिस्सा है।

झुंझुनूं हादसा : 15-15 लाख व संविदा पर नौकरी का एलान, मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने दिए जांच के आदेश, ये रहे हादसे के संभावित कारण

ये भी पढ़ें
jhunjhunu chhapoli electric shock 8 dead kharra big announcement update

भाजपा ने आयोजन को केवल कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटाने तक सीमित रखने के बजाय एसआईआर पर अपनी बात जनता तक पहुंचाने और कांग्रेस के आरोपों का जवाब देने की रणनीति पर काम कर रही है। जनसभा के बाद पैदल मार्च के जरिए भाजपा इसी राजनीतिक संदेश को आमजन तक पहुंचाएगी।

त्योहार पर बाजारों का भी रखा ध्यान, इसलिए छोटा मार्ग

भाजपा ने दीपावली के खरीदारी सीजन में व्यापारियों और आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पदयात्रा की योजना बनाई है। परकोटे के बाजारों में त्योहार के दौरान खरीदारी के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। ऐसे में लंबे मार्च से यातायात जाम, दुकानदारों के कारोबार और लोगों की आवाजाही को प्रभावित कर सकता था।

इसे देखते हुए पदयात्रा का मार्ग रामलीला मैदान से त्रिपोलिया गेट तक सीमित रखा गया है। पार्टी की कोशिश है कि एसआईआर पर राजनीतिक संदेश भी प्रभावी ढंग से दिया जाए और दीपावली के बाजारों की रौनक तथा व्यापारिक गतिविधियां भी प्रभावित न हों। भाजपा इसे बड़े राजनीतिक संदेश वाली सांकेतिक पदयात्रा के रूप में आयोजित कर रही है।

मंडल से वार्ड तक संख्या जुटाने की तैयारी

पदयात्रा की तैयारियों को लेकर हाल ही भाजपा प्रदेश कार्यालय में हुई बैठक में जयपुर सांसद मंजू शर्मा, प्रदेश महामंत्री एवं जयपुर संभाग प्रभारी श्रवण सिंह बगड़ी, विधायक कालीचरण सराफ, हवामहल विधायक बालमुकुंदाचार्य, अभियान के प्रदेश संयोजक रामलाल शर्मा और जयपुर शहर जिलाध्यक्ष अमित गोयल सहित अन्य पदाधिकारी शामिल हुए।

बैठक में विधानसभा क्षेत्र, मंडल और वार्ड स्तर पर कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदारियां तय की गईं। मंडल अध्यक्षों, पार्षदों, पार्षद प्रत्याशियों और वार्ड प्रभारियों को अपने क्षेत्रों से कार्यकर्ताओं को जुटाने के निर्देश दिए गए। कार्यक्रम संयोजक मंजू शर्मा लगातार बैठकें लेकर तैयारियों की समीक्षा के साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश भी दे रही है। जयपुर शहर के सभी जनप्रतिधि, संगठन पदाधिकारियों से चर्चा व बैठकों के दौर चल रहे हैं।

Ashok Gehlot : गांधी सागर परियोजना को लेकर अशोक गहलोत का भाजपा पर निशाना, 2028 के चुनाव में जनता देगी जवाब

ये भी पढ़ें
rajasthan ashok gehlot targets bjp over gandhi sagar project

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

2 Nov 2026, 9:20 PM IST

Published on:

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Loktantra Bachao : 5 नवंबर को जयपुर में पैदल मार्च करेगी भाजपा, अश्विनी वैष्णव संग मंजू शर्मा भी होंगी शामिल, जानें वजह

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

Ashok Gehlot : गांधी सागर परियोजना को लेकर अशोक गहलोत का भाजपा पर निशाना, 2028 के चुनाव में जनता देगी जवाब

rajasthan ashok gehlot targets bjp over gandhi sagar project
जयपुर

Rajasthan : डामर की कीमतों में भारी उछाल, ₹1100 करोड़ के टेंडर अटके, पर खस्ताहाल सड़कों पर देना पड़ रहा पूरा टोल

rajasthan bitumen prices increased but dilapidated roads pay full toll
जयपुर

Rajasthan : ‘कांग्रेस की रैली पूर्ण रूप से फ्लॉप’, जोगाराम पटेल ने कहा- देश की जनता उनके साथ नहीं

jogaram patel said new delhi ramlila maidan congress rally a complete flop
जयपुर

Exclusive: ‘पवन साहू मेरा पड़ोसी है, चुनाव से पहले फार्म हाउस पर हुई थी चर्चा’, सबसे हॉट सीट पर सरपंच बने भगवती लाल का बड़ा खुलासा

bhagwati lal soni exclusive interview phuliakhurd sarpanch election defeat pawan sahu
जयपुर

दिवाली पर जयपुर में निजी बसों के बाद रोडवेज बसों की एंट्री पर रोक, 3 से 9 नवंबर तक सिंधी कैंप नहीं आएंगी बसें

Roadways Bus Entry Restrictions
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.