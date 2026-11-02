Loktantra Bachao : 5 नवंबर को जयपुर में पैदल मार्च करेगी भाजपा, अश्विनी वैष्णव संग मंजू शर्मा भी होंगी शामिल, जानें वजह

Loktantra Bachao : जयपुर. मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर कांग्रेस के आरोपों का जवाब देने के लिए भाजपा 5 नवंबर को जयपुर में सड़कों पर उतरेगी। केंद्रीय रेल एवं सूचना-प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव पहली बार जयपुर में इस अभियान के तहत पैदल मार्च करेंगे। जयपुर सांसद और कार्यक्रम की संयोजक मंजू शर्मा उनके साथ पदयात्रा में शामिल होंगी। भाजपा इस आयोजन के जरिए कांग्रेस पर एसआईआर के नाम पर भ्रम फैलाने और चुनावी प्रक्रिया के प्रति अविश्वास पैदा करने जैसे षडयंत्र का जवाब देने की तैयारी में जुटी है। ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ अभियान के तहत होने वाली इस पदयात्रा में पार्टी ने 10 हजार से अधिक लोगों की भागीदारी का लक्ष्य रखा है।