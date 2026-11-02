Rajasthan : ‘कांग्रेस की रैली पूर्ण रूप से फ्लॉप’, जोगाराम पटेल ने कहा- देश की जनता उनके साथ नहीं

नई दिल्ली में रविवार को इंडिया ब्लॉक का दूसरी बार शक्ति प्रदर्शन हुआ। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह, नरेंद्र मोदी के कहीं नहीं जाने की बात कह रहे हैं। सच्चाई यह है कि मोदी कहीं जा भी नहीं सकते और जाना भी चाहेंगे तो हम उन्हें जाने नहीं देगे। ज्ञानेश कुमार के बाद हम उनके सामने खड़े होने जा रहे हैं। मोदी ने वोट चोरी की है और देश को बेचा है, उसके लिए देश न्याय मांग रहा है। मोदी, शाह व ज्ञानेश भाग नहीं सकते, क्योंकि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि शिव की बारात और लोकतंत्र के तांडव से वोट चोर भाग नहीं पाएंगे। राहुल गांधी ने यह बातें रामलीला मैदान में इंडिया ब्लॉक की चलो दिल्ली महारैली में कही। इंडिया ब्लॉक ने 20 दिन में दूसरी बार राजधानी की सड़कों पर लोगों जुटाकर यह संदेश देने की कोशिश की कि 'वोट चोरी' का मुद्दा अब आंदोलन का रूप ले रहा है।