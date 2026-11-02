Rajasthan : डामर की कीमतों में भारी उछाल, ₹1100 करोड़ के टेंडर अटके, पर खस्ताहाल सड़कों पर देना पड़ रहा पूरा टोल

Rajasthan : जयपुर. पश्चिम एशिया तनाव का असर अब राजस्थान की सडकों पर भी दिखाई देने लगा है। पेट्रोल-डीजल, एलपीजी और अन्य क्षेत्रों के बाद डामर की कीमतों में भारी उछाल आया है। डामर की कीमतें 150 फीसदी तक बढ़ने से राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम (आरएसआरडीसी) की 16 टोल सड़कों के रख-रखाव और नवीनीकरण के टेंडरों की अनुमानित लागत और डामर के मौजूदा बाजार भाव ने नवीनीकरण का गणित बिगाड़ दिया है। महंगे डामर के कारण टेंडर की दरें निर्धारित दरों से 26 फीसदी तक ज्यादा आई हैं। ऐसे में 16 स्टेट हाइवे की सड़कों के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक के टेंडर अटक गए है।