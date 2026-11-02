Rajasthan : झुंझुनूं हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख, मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की

Rajasthan : उदयपुरवाटी (झुंझुनूं). राजस्थान के झुंझुनूं जिले के उदयपुरवाटी क्षेत्र के छापोली गांव में सड़क निर्माण के दौरान हुए भीषण हादसे में आठ मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पांच अन्य गंभीर रूप से झुलस गए। इन गंभीर रूप से झुलसे मरीजों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस हादसे की सूचना के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने दुख प्रकट किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि राजस्थान के झुंझुनूं में हुए हादसे में लोगों की जान जाने से दुखी हूं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। घायल लोग जल्द स्वस्थ हों। साथ ही जान गंवाने वालों के परिजनों को PMNRF से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000-50,000 रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी।