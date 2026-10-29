Karwa Chauth 2026: चारपाई पर पति, 3 बच्चों की जिम्मेदारी और आर्थिक तंगी के बीच 8 साल से सेवा में जुटी है पत्नी

Jhunjhunu News: पचलंगी। करवा चौथ पर सुहागिनें अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए निर्जला व्रत रखती हैं, लेकिन बाघोली के रामनगर की सरिता सैनी की कहानी इस पर्व के मायने कुछ अलग ही बयां करती है। सरिता पिछले करीब आठ साल से अपने पति रतनलाल की सेवा कर उनकी जिंदगी बचाए रखने के लिए संघर्ष कर रही हैं। उनके लिए पति की लंबी उम्र की कामना केवल एक दिन का व्रत नहीं, बल्कि हर दिन निभाया जाने वाला संकल्प है।