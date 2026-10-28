ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र नागर बताते हैं कि भगवान विष्णु इस सृष्टि के संचालक हैं। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु की पूजा को समर्पित है। इसी दिन करवा चौथ है, हंस योग बन रहा है और लक्ष्मी नारायण योग भी बन रहा है। ऐसे में विष्णुसहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करने का महत्व बढ़ गया है।शास्त्रों के अनुसार विष्णु सहस्रनाम का पाठ विष्णु जी के एक हजार नामों का संकलन है। मान्यता है कि श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ करने से व्यक्ति के जीवन सहज हो जाता है और उसके सभी पापों का नाश होता है। विशेष बात यह है कि विष्णुजी के आशीर्वाद से ही जीवन में धन संपत्ति प्राप्त होती है।