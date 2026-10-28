28 अक्टूबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

धर्म

Karwa Chauth : मालामाल बना सकता है दुर्लभ योग, करवा चौथ पर पूर्ण श्रद्धा से करें 20 मि​नट का यह पाठ

Karwa Chauth : करवा चौथ पर पंच महापुरुष हंस योग जातकों को दे सकता है धन लाभ, कारोबार में मिल सकते नए अवसर
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भारत

image

deepak deewan

Updated: 28 Oct 2026, 5:53 PM IST

Karwa Chauth

करवा चौथ पर बन रहे धन वृद्धि के योग : AI Creative

Karwa Chauth : 29 अक्टूबर को कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को जहां संकष्टी चतुर्थी पर गणेशजी की पूजा होगी वहीं करवा चौथ का पर्व भी रखा जाएगा। सुहागिन महिलाओं के लिए यह काफी खास दिन है। ज्योतिषियों और धमाचार्य बताते हैं कि इस साल करवा चौथ पर कई शुभ राजयोग बन रहे हैं। पंच महापुरुष राजयोग में शामिल हंस योग बन रहा है। इसके साथ ही करवा चौथ पर लक्ष्मी नारायण योग भी बन रहा है। इन दोनों योगों में विष्णुजी की पूजा करनी चाहिए। पूर्ण श्रद्धा से विष्णुसहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करें। करवा चौथ पर 20 मि​नट का यह पाठ धन संपत्ति बरसा सकता है।

करवा चौथ हर साल मनाया जाता है पर ग्रहों की स्थिति इस साल के पर्व को बहुत खास बना रही है। 29 अक्टूबर यानि गुरुवार को पड़ रहा यह त्योहार कई राजयोग लेकर आ रहा है।पंडित सोमेश परसाई के अनुसार, इस समय देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में हैं। इससे पंच महापुरुष हंस राजयोग बन रहा है।

लक्ष्मी नारायण राजयोग

करवा चौथ के दिन तुला राशि में तीन ग्रह विराजमान रहेंगे। इससे कई योगों के साथ बुध, शुक्र की युति से लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण हो रहा है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, जिन जातकों की कुंडली में यह योग है, उनके लिए करवा चौथ का दिन काफी लाभकारी हो सकता है। उन्हें धन लाभ हो सकता है। प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन में भी सफलता प्राप्त होगी। पार्टनर के साथ रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी।

Ganesh Atharvashirsha : करवा चौथ पर इस पाठ का मिल सकता है तुरंत फल, दूर हो सकती है सभी बाधाएं

ये भी पढ़ें
Ganeshji

विष्णुजी के आशीर्वाद से ही प्राप्त होती धन संपत्ति

ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र नागर बताते हैं कि भगवान विष्णु इस सृष्टि के संचालक हैं। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु की पूजा को समर्पित है। इसी दिन करवा चौथ है, हंस योग बन रहा है और लक्ष्मी नारायण योग भी बन रहा है। ऐसे में विष्णुसहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करने का महत्व बढ़ गया है।शास्त्रों के अनुसार विष्णु सहस्रनाम का पाठ विष्णु जी के एक हजार नामों का संकलन है। मान्यता है कि श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ करने से व्यक्ति के जीवन सहज हो जाता है और उसके सभी पापों का नाश होता है। विशेष बात यह है कि विष्णुजी के आशीर्वाद से ही जीवन में धन संपत्ति प्राप्त होती है।

कार्तिक माह में धन संपत्ति दिला सकता है पुरुष सूक्तम का पाठ

ये भी पढ़ें
विष्णुजी

खबर शेयर करें:

Updated on:

28 Oct 2026, 5:53 PM IST

Published on:

Hindi News / Astrology and Spirituality / Religion News / Karwa Chauth : मालामाल बना सकता है दुर्लभ योग, करवा चौथ पर पूर्ण श्रद्धा से करें 20 मि​नट का यह पाठ

बड़ी खबरें

View All

धर्म

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Sankashti Chaturthi : हनुमानजी ने भी रखा था यह व्रत, गणेशजी की कृपा से प्राप्त किया लक्ष्य

गणेशजी
धर्म

Ganesh Atharvashirsha : करवा चौथ पर इस पाठ का मिल सकता है तुरंत फल, दूर हो सकती है सभी बाधाएं

Ganeshji
धर्म

कार्तिक माह में धन संपत्ति दिला सकता है पुरुष सूक्तम का पाठ

विष्णुजी
भारत

Aditya Hridaya Stotra : रावण पर विजय प्राप्ति के लिए श्रीराम ने की थी यह स्तुति, दिला सकती है यश-प्रतिष्ठा

surya dev
भारत

Kartik Snan :  कार्तिक में स्नान के साथ करें ये काम, बढ़ सकती है सुख संपत्ति

कार्तिक स्नान
धर्म
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.