Sankashti Chaturthi : हनुमानजी ने भी रखा था यह व्रत, गणेशजी की कृपा से प्राप्त किया लक्ष्य

Sankashti Chaturthi : हर माह में दो बार चतुर्थी तिथि आती है। इस दिन व्रत रखकर गणेशजी का पूजन किया जाता है। माह के कृष्णपक्ष की चतुर्थी तिथि संकष्टी चतुर्थी कहलाती है जबकि शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर विनायक चतुर्थी व्रत करते हैं। दोनों ही गणेश चतुर्थी व्रत का महत्व है। संकष्टी चतुर्थी व्रत हमें खासतौर पर हर प्रकार के संकटों से बचाता है। गणेशजी की प्रसन्नता व आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ये व्रत किया जाता है। माना जाता है कि संकष्टी चतुर्थी व्रत करने से गणेशजी हर तरह की परेशानियां दूर कर देते हैं। कोई आसन्न संकट हो तो गणेशजी की कृपा से दूर हो जाता है। सीताजी की तलाश में निकलने के पूर्व हनुमानजी ने भी यह व्रत रखा था। इसके प्रभाव से गणेशजी की कृपा से लक्ष्य भी प्राप्त किया। 29 अक्टूबर को कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। इस दिन गणेश चतुर्थी या संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा।