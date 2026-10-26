Aditya Hridaya Stotra : रावण पर विजय प्राप्ति के लिए श्रीराम ने की थी यह स्तुति, दिला सकती है यश-प्रतिष्ठा

Aditya Hridaya Stotra : सूर्यदेव नवग्रहों में राजा माने जाते हैं। राजा होने के कारण सूर्य देव जीवन में राज-काज से संबंधित सभी चीजों के कारक होते हैं। सभी राजकीय कार्यों, सरकार में उच्च पद, सरकारी नौकरियों आदि के साथ ही प्राइवेट में उच्च नौकरियां भी सूर्य देव की कृपा से ही प्राप्त होती हैं। कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी होने पर सरकार से संबंधित कार्य में सफलता मिलती है, सरकारी नौकरी मिल सकती है। मान सम्मान और यश मिलता है। जिनका सूर्य कमजोर हो, उन्हें रोज या विशेष तौर पर रविवार को सूर्य देव को जल अर्पित कर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इससे यश- प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। रावण पर विजय प्राप्ति के लिए श्रीराम ने भी आदित्य हृदय स्तोत्र से सूर्यदेव की स्तुति की थी।