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PAK vs SL: इंग्लैंड के खिलाफ ऐतिहासिक जीत के बावजूद बदलेगी पाकिस्तान की प्लेइंग 11, एक और तूफानी बल्लेबाज की एंट्री

Pakistan Tri Series 2026: पाकिस्तान में खेली जा रही ट्राई सीरीज के शुरुआती तीनों मैच जीतने वाली मेजबान टीम अपने आखिरी ग्रुप स्टेज मैच में श्रीलंका से भिड़ेगी। इस मैच के लिए उसकी प्लेइंग 11 में बड़ा बदलाव होगा।
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भारत

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Vivek Kumar Singh

Updated: 26 Oct 2026, 6:10 PM IST

pakistan vs sri lanka

शादाब खान (फोटो- PCB X)

Pakistan vs Sri Lanka: पाकिस्तान में खेली जा रही ट्राई सीरीज का पांचवां मुकाबला श्रीलंका और मेजबान पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा। अब तक तीनों मैच जीतने वाली पाकिस्तान की टीम फाइनल में जगह बना चुकी है, लेकिन इसके बावजूद पांचवें मैच की प्लेइंग-11 में बड़ा बदलाव होगा। पाकिस्तान की टीम अपने घर में आज तक कोई ट्राई सीरीज नहीं जीत पाई है। ऐसे में इस बार वह अपने तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है।

टी20 कप्तान की वनडे टीम में वापसी

टी20 कप्तान साहिबजादा फरहान को वनडे ट्राई सीरीज की टीम में जगह नहीं मिली थी, लेकिन सैम अयूब की जगह उन्हें पांचवें वनडे मैच से पहले टीम में शामिल कर लिया गया है। यानी अब फखर जमान के साथ साहिबजादा फरहान ओपनिंग करते नजर आएंगे। इसके अलावा कोई बड़ा बदलाव नजर नहीं आता है।

आपको बता दें कि पाकिस्तान ने पहले मुकाबले में श्रीलंका को 37 रन से हराया था, तो दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ 87 रन से जीत हासिल की थी। इसके बाद तीसरे मुकाबले में उसने इंग्लैंड के खिलाफ 154 रन पर 9 विकेट गंवाने के बाद 242 रन के लक्ष्य को हासिल कर इतिहास रच दिया। इस जीत के साथ पाकिस्तान ने फाइनल में जगह बना ली है। अब उसका खिताबी मुकाबले में 31 अक्टूबर को सामना श्रीलंका या इंग्लैंड से होगा। उससे पहले श्रीलंका के साथ उसका पांचवां मुकाबला होगा, जो गद्दाफी स्टेडियम में ही खेला जाएगा।

आपको बता दें कि साहिबजादा फरहान को एशियन गेम्स के लिए टीम की कमान सौंपी गई थी और वहां से वह सिल्वर मेडल लेकर लौटे। पाकिस्तान को फाइनल में भारतीय टीम से हार का सामना करना पड़ा। इस सिल्वर मेडल वाले प्रदर्शन के बाद उन्हें टी20 का परमानेंट कप्तान बना दिया गया और सलमान अली आगा को हटा दिया गया।

पहली ट्राई सीरीज जीत पर नजर

साहिबजादा फरहान की कप्तानी में श्रीलंका को टी20 सीरीज में हराकर पाकिस्तान ने नए युग की शुरुआत की और अब उन्हें वनडे टीम में भी शामिल कर लिया गया है, जहां पाकिस्तान तीन मैच जीत चुका है। पाकिस्तान की टीम इससे पहले तीन बार ट्राई सीरीज की मेजबानी कर चुकी है और तीनों बार उसे हार का सामना करना पड़ा। हालांकि, इस बार जिस तरह से टीम प्रदर्शन कर रही है, उससे लग रहा है कि शाहीन अफरीदी की कप्तानी में पाकिस्तान की टीम एक और इतिहास रचेगी और पहली बार अपने घर में ट्राई सीरीज जीतेगी।

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Updated on:

26 Oct 2026, 6:10 PM IST

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