PAK vs SL: इंग्लैंड के खिलाफ ऐतिहासिक जीत के बावजूद बदलेगी पाकिस्तान की प्लेइंग 11, एक और तूफानी बल्लेबाज की एंट्री

आपको बता दें कि पाकिस्तान ने पहले मुकाबले में श्रीलंका को 37 रन से हराया था, तो दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ 87 रन से जीत हासिल की थी। इसके बाद तीसरे मुकाबले में उसने इंग्लैंड के खिलाफ 154 रन पर 9 विकेट गंवाने के बाद 242 रन के लक्ष्य को हासिल कर इतिहास रच दिया। इस जीत के साथ पाकिस्तान ने फाइनल में जगह बना ली है। अब उसका खिताबी मुकाबले में 31 अक्टूबर को सामना श्रीलंका या इंग्लैंड से होगा। उससे पहले श्रीलंका के साथ उसका पांचवां मुकाबला होगा, जो गद्दाफी स्टेडियम में ही खेला जाएगा।