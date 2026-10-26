Ranji Trophy: KKR के अंगकृष रघुवंशी ने जड़ा पहला फर्स्ट क्लास शतक, तो सरफराज खान के छोटे भाई ने भी ठोकी सेंचुरी

Mumbai vs Haryana, Ranji Trophy 2026-27: रणजी ट्रॉफी के तीसरे राउंड के एलीट और प्‍लेट ग्रुप मैच सोमवार 26 अक्‍टूबर से शुरू हो गए हैं। मुंबई के बीकेसी में 45वां मुकाबला मुंबई और हरियाणा के बीच खेला जा रहा है। टॉस हारकर पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी मुंबई ने पहले दिन दूसरे सेशन में दो विकेट के नुकसान पर चाय काल तक 63 ओवर में 238 रन बना लिए हैं। अंगकृष रघुवंशी ने इस मुकाबले में शतक बनाया है, यह उनका प्रथम श्रेणी क्रिकेट में पहला शतक है। उन्‍होंने 180 गेंदों पर 13 चौके और एक छक्‍के की मदद से 114 रन बनाए हैं। वहीं, सरफराज खान के छोटे भाई मुशीर खान इस मुकाबले में शतक बनाकर खेल रहे हैं। वह 164 गेंदों पर 12 चौके और 1 छक्‍के की मदद से 103 रन बनाकर खेल रहे हैं। इस तरह पहले ही दिन मुंबई ने मुकाबले पर अपनी मजबूत पकड़ बना ली है। वहीं, हरियाणा की ओर से अमन कुमार और सामंत जाखड़ ने एक-एक विकेट लिया है।