इंग्लैंड को कर दिया था जीता घोषित, खिलाड़ियों ने एक-दूसरे से मिला लिए थे हाथ, लेकिन फिर हुआ ऐसा ‘चमत्कार’ और जीत गया पाकिस्तान

Drama in Pak vs Eng Tri-Series Match: पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच लाहौर के गद्दाफी स्‍टेडियम में रविवार रात बेहद ही रोमांचक मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले गजब ड्रामा भी देखने को मिला, जब एक समय अंपायर ने गस एटकिंसन की अपील पर शादाब खान को एलबीडब्‍ल्‍यू आउट दे दिया। आउट दिए जाने के बाद ब्रॉडकास्टर ने इंग्लैंड की टीम को 20 रन से जीता घोषित कर दिया। इसके बाद दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने एक-दूसरे से हाथ मिलाने भी शुरू कर दिए। पाकिस्‍तान के दर्शक निराश हो गए। लेकिन, अचानक रिव्‍यू में स्‍क्रीन पर दिखाया गया कि गेंद बल्‍ले का किनारा लेकर पैड से टकराई है। इस पर अंपायर ने अपना फैसला बदला और फिर वहीं से मैच शुरू कराया, जिसमें अंतत: पाकिस्‍तान ने जीत दर्ज करते हुए फाइनल के लिए क्‍वालीफाई कर लिया।