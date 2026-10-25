PAK vs ENG: 154 रन पर 9 विकेट गिरने के बाद पाकिस्तान ने इंग्लैंड के मुंह से छीनी जीत, शादाब खान ने अकेले पलटा मैच

ENG Beats Pakistan in Tri Series 4th Match: रविवार को लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को रोमांचक मुकाबले में एक विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान ने इस मुकाबले को जीतकर ट्राई सीरीज के फाइनल में जगह बना ली है। इस मुकाबले में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बेन डकेट की शतकीय पारी के बावजूद सिर्फ 241 रन बनाए। पिछले दोनों मुकाबलों में पाकिस्तान के प्रदर्शन को देखते हुए उसके सामने यह लक्ष्य छोटा लग रहा था, लेकिन जेमी ओवर्टन, गस एटकिंसन और लियाम डॉसन ने मिलकर पाकिस्तान के लिए इसी लक्ष्य को मुश्किल बना दिया। पाकिस्तान ने 154 रन पर 9 विकेट गंवा दिए थे लेकिन शादाब खान ने हारिस रऊफ के साथ मिलकर टीम को एक विकेट रहते जीत दिला दी। इस हार के बाद इंग्लैंड के फाइनल में पहुंचने की संभावनाएं ना के बराबर बची हैं।