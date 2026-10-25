PAK vs ENG 4th ODI Tri Series: शाहीन अफरीदी ने मचाई सनसनी, इंग्लैंड की टीम 50 ओवर के पहले ही हो गई ढेर

लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेले जा रहे इस मुकाबले में शाहीन अफरीदी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इंग्लैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही और टॉम बैंटन को पहले ही ओवर में शाहीन अफरीदी ने अराफात मिन्हास के हाथों कैच कराकर पवेलियन की राह दिखा दी। इसके बाद अफरीदी ने जो रूट को सिर्फ पांच रन के स्कोर पर चलता कर दिया। हारिस रऊफ ने जॉर्डन कॉक्स को 6 रन के स्कोर पर आउट कर दिया, तो कप्तान हैरी ब्रूक एक रन बनाकर रन आउट हो गए।