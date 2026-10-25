हरमनप्रीत-दीप्ति ने कर डाली रिकॉर्ड साझेदारी, भारतीय क्रिकेट इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा

हरमनप्रीत कौर के आउट होने के बाद दीप्ति शर्मा ने विकेटकीपर बल्लेबाज ऋचा घोष और सायली सतघरे के साथ मिलकर टीम का स्कोर 6 विकेट पर 328 रन तक पहुंचाया। दीप्ति ने 86 गेंदों में नाबाद 106 रनों की शानदार पारी खेली। वनडे क्रिकेट में यह उनका दूसरा शतक है। वहीं, ऋचा घोष ने 7 रन बनाए, जबकि सायली सतघरे 3 रन बनाकर नाबाद रहीं। इस तरह भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे के सामने जीत के लिए 329 रनों का लक्ष्य रखा।