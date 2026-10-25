PAK vs ENG: वनडे ट्राई सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान ने पिंक जर्सी क्यों पहनी?

इस मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने विशेष रूप से डिजाइन की गई जर्सी पहनी। वहीं, इंग्लैंड के खिलाड़ियों, मैच अधिकारियों और कमेंटेटरों ने समर्थन जताने के लिए पिंक रिबन पहनीं। यहां तक कि स्टंप को भी गुलाबी रंग में रखा गया। स्क्रीन और विज्ञापन बोर्डों पर ब्रेस्ट कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाने वाले संदेश प्रदर्शित किए जा रहे हैं। पीसीबी की यह पहल सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं है। बोर्ड ने एक ब्रेस्ट कैंसर अस्पताल के साथ साझेदारी कर 24 से 26 अक्टूबर तक क्रिकेट प्रशंसकों के लिए मुफ्त ब्रेस्ट कैंसर जांच की व्यवस्था भी की है।