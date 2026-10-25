शाहीन अफरीदी ने ODI क्रिकेट में रच दिया इतिहास, ऐसा करने वाले दुनिया के दूसरे तेज गेंदबाज बने

इंग्लैंड के खिलाफ विकेट का जश्न मनाते शाहीन अफरीदी। (फोटो सोर्स: cricinfo)
Pakistan vs England 4th Match: पाकिस्तान में खेली जा रही वनडे ट्राई सीरीज का चौथा मैच 25 अक्टूबर को लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में मेजबान पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच खेला जा रहा है। इस मैच में मेजबान टीम ने टॉस जीतकर पहले मेहमान इंग्लिश टीम को बल्लेबाजी का न्योता दिया है। पाकिस्तान के कप्तान शाहीन अफरीदी ने इस मुकाबले के पहले ही ओवर में टॉम बैंटन को मात्र 4 रन के स्कोर पर आउट करके एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। इस मैच से पहले शाहीन के नाम 79 मैचों की 78 पारियों 149 विकेट थे। अब उनके नाम 80 मैचों की 79 पारियों में 150 विकेट हो गए हैं। इसके साथ ही वह मिचेल स्टार्क के बाद सबसे तेज 150 विकेट पूरे करने वाले दुनिया के दूसरे तेज गेंदबाज बन गए हैं।
सबसे तेज वनडे इंटरनेशनल में 150 विकेट पूरे करने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क के नाम दर्ज है। उन्होंने 77 मैचों में यह कमाल किया था। वहीं, अब इस मामले में दूसरे नंबर पर शाहीन अफरीदी आ गए हैं, जिन्होंने 80 मैचों की 79 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की है। इससे पहले दूसरे स्थान पर भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी थे, जिन्होंने 80 मैचों की 80 पारियों में यह रिकॉर्ड बनाया था।
|रैंक
|गेंदबाज
|देश
|150वां विकेट किसके खिलाफ
|तारीख
|वनडे डेब्यू
|150 विकेट पूरे करने में समय
|मैच
|1
|मिचेल स्टार्क
|ऑस्ट्रेलिया
|वेस्टइंडीज
|6 जून 2019
|20 अक्टूबर 2010
|8 साल, 229 दिन
|77
|2
|शाहीन अफरीदी
|पाकिस्तान
|इंग्लैंड
|25 अक्टूबर 2026
|21 सितंबर 2018
|8 साल, 34 दिन
|80
|3
|मोहम्मद शमी
|भारत
|इंग्लैंड
|12 जुलाई 2022
|6 जनवरी 2013
|9 साल, 187 दिन
|80
|4
|ट्रेंट बोल्ट
|न्यूजीलैंड
|बांग्लादेश
|5 जून 2019
|11 जुलाई 2012
|6 साल, 329 दिन
|81
|5
|ब्रेट ली
|ऑस्ट्रेलिया
|श्रीलंका
|20 फरवरी 2004
|9 जनवरी 2000
|4 साल, 42 दिन
|82
|6
|मैट हेनरी
|न्यूजीलैंड
|श्रीलंका
|11 जनवरी 2025
|31 जनवरी 2014
|10 साल, 346 दिन
|85
|7
|एलन डोनाल्ड
|दक्षिण अफ्रीका
|वेस्टइंडीज
|3 नवंबर 1997
|10 नवंबर 1991
|5 साल, 358 दिन
|89
|8
|मोर्ने मोर्कल
|दक्षिण अफ्रीका
|वेस्टइंडीज
|18 जनवरी 2015
|6 जून 2007
|7 साल, 226 दिन
|89
|9
|जसप्रीत बुमराह
|भारत
|इंग्लैंड
|14 जुलाई 2026
|23 जनवरी 2016
|10 साल, 172 दिन
|90
|10
|वकार यूनिस
|पाकिस्तान
|ऑस्ट्रेलिया
|14 अक्टूबर 1994
|14 अक्टूबर 1989
|5 साल
|91
|11
|शोएब अख्तर
|पाकिस्तान
|दक्षिण अफ्रीका
|10 अक्टूबर 2003
|28 मार्च 1998
|5 साल, 196 दिन
|91
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