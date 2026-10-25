शाहीन अफरीदी ने ODI क्रिकेट में रच दिया इतिहास, ऐसा करने वाले दुनिया के दूसरे तेज गेंदबाज बने

Pakistan vs England 4th Match: पाकिस्‍तान में खेली जा रही वनडे ट्राई सीरीज का चौथा मैच 25 अक्‍टूबर को लाहौर के गद्दाफी स्‍टेडियम में मेजबान पाकिस्‍तान और इंग्‍लैंड के बीच खेला जा रहा है। इस मैच में मेजबान टीम ने टॉस जीतकर पहले मेहमान इंग्लिश टीम को बल्‍लेबाजी का न्‍योता दिया है। पाकिस्‍तान के कप्‍तान शाहीन अफरीदी ने इस मुकाबले के पहले ही ओवर में टॉम बैंटन को मात्र 4 रन के स्‍कोर पर आउट करके एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। इस मैच से पहले शाहीन के नाम 79 मैचों की 78 पारियों 149 विकेट थे। अब उनके नाम 80 मैचों की 79 पारियों में 150 विकेट हो गए हैं। इसके साथ ही वह मिचेल स्‍टार्क के बाद सबसे तेज 150 विकेट पूरे करने वाले दुनिया के दूसरे तेज गेंदबाज बन गए हैं।