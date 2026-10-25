क्राइस्‍टचर्च के हेगले ओवल में खेले गए दूसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में शनिवार को तिलक वर्मा के शानदार प्रदर्शन की वजह से भारत ने न्‍यूजीलैंड के खिलाफ रोमांचक जीत दर्ज करते हुए सीरीज में 2-0 से बढ़त बना ली है। 10.5 ओवर में 70/5 के स्कोर पर टीम इंडिया हारती हुई नजर आ रही थी, लेकिन इसके बाद तिलक वर्मा ने 26 गेंदों में मैच बदलने वाली नाबाद 51 रन की पारी खेली और एक गेंद शेष रहते भारत की जीत सुनिश्चित की। इस दमदार प्रदर्शन के लिए तिलक को प्‍लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया, जिसके साथ उन्‍होंने युवराज सिंह और संजू सैमसन जैसे कई दिग्‍गजों के रिकॉर्ड तोड़ दिए और अब उनके निशाने पर रोहित शर्मा और विराट कोहली के रिकॉर्ड होंगे।