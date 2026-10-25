NZA vs INDA: केएल-यशस्वी फिर फेल, पडिक्कल-सुदर्शन ने पारी को संभाला, दूसरे दिन स्टंप तक न्यूजीलैंड से 98 रन पीछे भारत

New Zealand A vs India A 1st Unofficial Test Day 2 Highlights: इंडिया ए और न्‍यूजीलैंड ए के बीच चार दिवसीय पहला टेस्‍ट लिंकन के बर्ट सटक्लिफ ओवल ग्राउंड पर खेला जा रहा है। भारत ने अपनी दूसरी पारी में रविवार को दूसरे दिन का खेल खत्‍म होने तक दो विकेट खोकर 106 रन बना लिए हैं। यशस्‍वी जायसवाल (5) और केएल राहुल (4) भारत की दूसरी पारी में भी फ्लॉप रहे। वहीं, देवदत्‍त पडिक्‍कल नाबाद 56 और साई सुदर्शन नाबाद 39 रन बनाकर खेल रहे हैं। न्‍यूजीलैंड ने इस मैच में पहली पारी के आधार पर 204 रनों की बढ़त हासिल की थी। इस तरह टीम इंडिया अभी भी 98 रन पीछे है।