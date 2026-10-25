Naman Dhir बन सकते हैं भारत के भरोसेमंद ऑलराउंडर, ये 3 आंकड़े दे रहे गवाही

नमन धीर ने गेंदबाजी में भी उपयोगी योगदान दिया है। उन्होंने टी20I में 11 ओवर गेंदबाजी की है यानी 66 बॉल फेंकी है। इस दौरान 121 रन देकर पांच विकेट हासिल किए हैं। उनका गेंदबाजी औसत 24.20 और स्ट्राइक रेट 13.20 है। उनकी इकॉनमी रेट 11.00 रही है। बॉलिंग में भले ही थोड़े महंगे साबित हुए हो लेकिन विकेट लेने की क्षमता उन्हें अतिरिक्त विकल्प बनाती है। गेंदबाजी के साथ बल्लेबाजी की उनकी क्षमता भारतीय टीम को मजबूती प्रदान करती है।