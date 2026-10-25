ODI World Cup 2027: अजिंक्य रहाणे ने चुने भारत के 5 तेज गेंदबाज, जानें किसे मिली जगह और किसका कटा पत्ता?

Ajinkya Rahane: आईसीसी मेंस वनडे वर्ल्ड कप अगले साल 2 अक्टूबर से 21 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। इस टूर्नामेंट का बहुप्रतीक्षित शेड्यूल सामने आने के बाद दुनिया भर की टीमें तैयारियों में जुट गई हैं। भारतीय टीम भी इससे अछूती नहीं है। हालांकि, बल्लेबाजी से ज्यादा भारत की गेंदबाजी को लेकर क्रिकेट प्रशंसकों के मन में सवाल हैं। इसकी वजह घरेलू सरजमीं पर हाल ही में समाप्त हुई वनडे सीरीज में वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों द्वारा भारतीय गेंदबाजों की धुनाई करना है। ऐसे में अजिंक्य रहाणे ने मेंस वनडे वर्ल्ड कप 2027 के लिए अपनी पसंदीदा गेंदबाजी यूनिट चुनी है। इसे सोनी स्पोर्ट्स की ओर से सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है।