Deepti Sharma 100: दीप्ति शर्मा ने 48 साल का क्रिकेट इतिहास बदल डाला, छठे नंबर पर आकर जड़ा तूफानी शतक

हरमनप्रीत कौर ने भी 121 गेंदों में 126 रन की पारी खेली, जिसमें 15 चौके शामिल थे, तो वहीं दीप्ति शर्मा 106 रन बनाकर नाबाद रहीं। उन्होंने 86 गेंदों का सामना किया और 15 चौके लगाए। इसके अलावा प्रतिका रावल ने 61 रनों की पारी खेली, जिसमें चार चौके और दो छक्के शामिल थे। कप्तान स्मृति मंधाना सिर्फ दो गेंद खेलने के बाद बिना खाता खोले आउट हो गईं, तो शेफाली वर्मा 8 रन बना सकीं। टीम इंडिया ने 50 ओवर में छह विकेट गंवाकर 328 रन बनाए।