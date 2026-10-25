पाकिस्तान के Shaheen Afridi ने किया कमाल, हमवतन वकार यूनिस और शोएब अख्तर को पीछे छोड़ा

पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी। (Photo- X/@AhmadRana056)
Fastest Pakistani bowlers to 150 ODI wickets: वनडे ट्राई सीरीज का चौथा मुकाबला पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में पाकिस्तान के कप्तान और बाएं हाथ के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी ने अपना नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज करा लिया है। दरअसल, उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ शानदार गेंदबाजी करते हुए वनडे क्रिकेट में अपने 150 विकेट पूरे किए। उन्होंने इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज टॉम बैंटन को आउट करके यह उपलब्धि हासिल की।
शाहीन अफरीदी ने वनडे क्रिकेट में 150 विकेट लेने की यह उपलब्धि अपने 80वें मैच में हासिल की। इस मामले में वह पाकिस्तान के पूर्व स्पिनर सकलैन मुश्ताक से पीछे रहे, जिन्होंने केवल 78 मैचों में यह मुकाम हासिल किया था। इस तरह सकलैन मुश्ताक पाकिस्तान की ओर से वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं।
हालांकि, शाहीन अफरीदी ने पाकिस्तान के दिग्गज तेज गेंदबाजों वकार यूनिस और शोएब अख्तर को पीछे छोड़ दिया। इन दोनों गेंदबाजों ने वनडे क्रिकेट में 150 विकेट पूरे करने के लिए 91-91 मैच खेले थे। इस तरह शाहीन अफरीदी ने 80 मैचों में 150 विकेट पूरे करके पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों में यह उपलब्धि सबसे कम मैचों में हासिल की।
|क्रम
|गेंदबाज
|मैच
|1
|सकलैन मुश्ताक (स्पिनर)
|78
|2
|शाहीन अफरीदी* (तेज गेंदबाज)
|80
|3
|वकार यूनिस (तेज गेंदबाज)
|91
|4
|शोएब अख्तर (तेज गेंदबाज)
|91
|5
|सईद अजमल (स्पिनर)
|93
|6
|उमर गुल (तेज गेंदबाज)
|104
वनडे ट्राई सीरीज में पाकिस्तान टेबल टॉपर है। आज खेले जा रहे मैच से पहले सीरीज में पाकिस्तान ने दो मैच खेले हैं और दोनों में जीत दर्ज की है। वहीं श्रीलंका को एक मैच में जीत और एक मुकाबले में हार मिली है। इंग्लैंड की टीम ने दो मैच खेले और दोनों मैच में उसे शिकस्त झेलनी पड़ी है।
पाकिस्तान की टीम यदि आज इंग्लैंड पर जीत दर्ज करती है तो वह फाइनल में पहुंच जाएगी। वहीं यदि इंग्लैंड आज हारती है तो फाइनल में पहुंचने की उम्मीदें खत्म हो जाएंगी। इसलिए इंग्लैंड को फाइनल की उम्मीदों को बनाए रखने के लिए आज के मुकाबले को हर हाल में जीतना होगा।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग