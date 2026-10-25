25 अक्टूबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

पाकिस्तान के Shaheen Afridi ने किया कमाल, हमवतन वकार यूनिस और शोएब अख्तर को पीछे छोड़ा

शाहीन अफरीदी ने वनडे ट्राई सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हुए नया मुकाम हासिल किया है। वे वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट पूरे करने वाले पाकिस्तानी तेज गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने हमवतन दिग्गज गेंदबाजों वकार यूनिस और शोएब अख्तर को पीछे छोड़ दिया है।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Updated: 25 Oct 2026, 4:16 PM IST

shaheen afridi Fastest Pakistani bowlers.

पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी। (Photo- X/@AhmadRana056)

Fastest Pakistani bowlers to 150 ODI wickets: वनडे ट्राई सीरीज का चौथा मुकाबला पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में पाकिस्तान के कप्तान और बाएं हाथ के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी ने अपना नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज करा लिया है। दरअसल, उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ शानदार गेंदबाजी करते हुए वनडे क्रिकेट में अपने 150 विकेट पूरे किए। उन्होंने इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज टॉम बैंटन को आउट करके यह उपलब्धि हासिल की।

शाहीन अफरीदी वनडे में 150 विकेट लेने वाले सबसे तेज गेंदबाज

शाहीन अफरीदी ने वनडे क्रिकेट में 150 विकेट लेने की यह उपलब्धि अपने 80वें मैच में हासिल की। इस मामले में वह पाकिस्तान के पूर्व स्पिनर सकलैन मुश्ताक से पीछे रहे, जिन्होंने केवल 78 मैचों में यह मुकाम हासिल किया था। इस तरह सकलैन मुश्ताक पाकिस्तान की ओर से वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं।

हालांकि, शाहीन अफरीदी ने पाकिस्तान के दिग्गज तेज गेंदबाजों वकार यूनिस और शोएब अख्तर को पीछे छोड़ दिया। इन दोनों गेंदबाजों ने वनडे क्रिकेट में 150 विकेट पूरे करने के लिए 91-91 मैच खेले थे। इस तरह शाहीन अफरीदी ने 80 मैचों में 150 विकेट पूरे करके पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों में यह उपलब्धि सबसे कम मैचों में हासिल की।

वनडे क्रिकेट में 150 विकेट लेने वाले सबसे तेज पाकिस्तानी गेंदबाज

क्रमगेंदबाजमैच
1सकलैन मुश्ताक (स्पिनर)78
2शाहीन अफरीदी* (तेज गेंदबाज)80
3वकार यूनिस (तेज गेंदबाज)91
4शोएब अख्तर (तेज गेंदबाज)91
5सईद अजमल (स्पिनर)93
6उमर गुल (तेज गेंदबाज)104

वनडे ट्राई सीरीज 2026 में पाकिस्तान टेबल टॉपर

वनडे ट्राई सीरीज में पाकिस्तान टेबल टॉपर है। आज खेले जा रहे मैच से पहले सीरीज में पाकिस्तान ने दो मैच खेले हैं और दोनों में जीत दर्ज की है। वहीं श्रीलंका को एक मैच में जीत और एक मुकाबले में हार मिली है। इंग्लैंड की टीम ने दो मैच खेले और दोनों मैच में उसे शिकस्त झेलनी पड़ी है।

पाकिस्तान की टीम यदि आज इंग्लैंड पर जीत दर्ज करती है तो वह फाइनल में पहुंच जाएगी। वहीं यदि इंग्लैंड आज हारती है तो फाइनल में पहुंचने की उम्मीदें खत्म हो जाएंगी। इसलिए इंग्लैंड को फाइनल की उम्मीदों को बनाए रखने के लिए आज के मुकाबले को हर हाल में जीतना होगा।

शाहीन अफरीदी ने ODI क्रिकेट में रच दिया इतिहास, ऐसा करने वाले दुनिया के दूसरे तेज गेंदबाज बने

ये भी पढ़ें
Pak vs Eng 4th Match, Shaheen Afridi,

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Updated on:

25 Oct 2026, 4:16 PM IST

Published on:

Hindi News / Sports / Cricket News / पाकिस्तान के Shaheen Afridi ने किया कमाल, हमवतन वकार यूनिस और शोएब अख्तर को पीछे छोड़ा

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

PAK vs ENG: वनडे ट्राई सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान ने पिंक जर्सी क्यों पहनी?

Pakistan vs England ODI Tri- Series.
क्रिकेट

शाहीन अफरीदी ने ODI क्रिकेट में रच दिया इतिहास, ऐसा करने वाले दुनिया के दूसरे तेज गेंदबाज बने

Pak vs Eng 4th Match, Shaheen Afridi,
क्रिकेट

Naman Dhir बन सकते हैं भारत के भरोसेमंद ऑलराउंडर, ये 3 आंकड़े दे रहे गवाही

Naman Dhir Update
क्रिकेट

ODI World Cup 2027: अजिंक्य रहाणे ने चुने भारत के 5 तेज गेंदबाज, जानें किसे मिली जगह और किसका कटा पत्ता?

ODI World Cup 2027
क्रिकेट

NZA vs INDA: केएल-यशस्वी फिर फेल, पडिक्कल-सुदर्शन ने पारी को संभाला, दूसरे दिन स्टंप तक न्यूजीलैंड से 98 रन पीछे भारत

NZA vs INDA 1st Unofficial Test Day 2
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.