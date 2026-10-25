IND vs NZ 3rd T20I: सीरीज में 2-0 की बढ़त के बाद भी भारत की बढ़ सकती है टेंशन, वजह है वेलिंगटन का रिकॉर्ड

न्यूजीलैंड ने यहां कुल 18 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उसने 10 में जीत हासिल की और आठ में उसे हार का सामना करना पड़ा। होम ग्राउंड होने के नाते न्यूजीलैंड का रिकॉर्ड भी ज्यादा अच्छा नहीं है। न्यूजीलैंड ने यहां पिछले 7 में से सिर्फ दो ही मुकाबले जीते हैं। इस सीरीज में भी न्यूजीलैंड 0-2 से पीछे है और भारतीय टीम से अपने घर में पिछले 9 मैचों से कोई भी मुकाबला नहीं जीत पाई है। न्यूजीलैंड को अपने ही घर में टीम इंडिया के खिलाफ टी20 मैच जीते हुए 7 साल हो चुके हैं। टीम इंडिया को न्यूजीलैंड ने हैमिंलटन में साल 10 फरवरी 2019 को रोमांचक मुकाबले में 4 रन से हराया था।